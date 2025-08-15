Μέτρα για το νερό και στη Σουηδία

Οι σουηδικές αρχές έκαναν σύσταση σε σήμερα επιχειρήσεις και στους 1,5 εκατομμύριο κατοίκους της επαρχίας της Στοκχόλμης να μειώσουν την κατανάλωση νερού βρύσης εξαιτίας της μείωσης αποθεμάτων ταμιευτήρων νερού που προκλήθηκε από τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες σε ένα ασυνήθιστα ζεστό καλοκαίρι, με θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ που καταγράφηκαν σε όλη τη Σκανδιναβία.

Η κρατική εταιρεία ύδρευσης της σουηδικής πρωτεύουσας, η Stockholm Vatten och Avfall, ανακοίνωσε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στη λίμνη Μάλαρεν - πηγή πόσιμου νερού για δύο εκατομμύρια ανθρώπους - έχουν μειώσει την ποσότητα νερού βρύσης που μπορεί να παράγει η περιοχή.

«Η εξαιρετικά ζεστή θερμοκρασία του νερού στη λίμνη Μαλάρεν διαταράσσει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, οδηγώντας σε μειωμένη παραγωγή. Για να διασφαλιστεί ο επαρκής εφοδιασμός, όλοι οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις καλούνται να μειώσουν την κατανάλωση πόσιμου νερού», τόνισε η εταιρεία. «Κάθε σταγόνα μετράει», ανέφερε.

Άλλα μέρη της χώρας, ιδίως το νησί Γκότλαντ στη Βαλτική Θάλασσα, αντιμετωπίζουν περιστασιακά προβλήματα παροχής νερού, αλλά τέτοιες ειδοποιήσεις είναι σπάνιες στην περιοχή της Στοκχόλμης.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα, πολλοί κάτοικοι της Στοκχόλμης θα επιστρέψουν από διακοπές, πριν από την επιστροφή στις δουλειές τους και το σχολείο. Ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι γίνεται μεγάλη κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», υπογράμμισε η Stockholm Vatten och Avfall.

Οι συστάσεις

Συνεπώς, οι αρχές έκαναν σύσταση στους κατοίκους να μην ποτίζουν γκαζόν, να μην γεμίζουν πισίνες, να μην πλένουν τα αυτοκίνητά τους ή να μην αφήνουν το νερό να τρέχει άσκοπα. Συνιστούν επίσης να λειτουργούν τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων μόνο όταν είναι γεμάτα και να κάνουν γρήγορα ντους αντί για μπάνιο.

Γνωστή για το πιο δροσερό της κλίμα, η Σουηδία επλήγη από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τον Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένου ενός καύσωνα στο δεύτερο μισό του μήνα, με θερμοκρασίες που πλησίαζαν τους 30° βαθμούς Κλεσίου. Ερευνητές ανέφεραν χθες Πέμπτη σε έκθεση που δημοσιεύθηκε από το επιστημονικό δίκτυο World Weather Attribution (WWA) ότι ο καύσωνας, ο οποίος έπληξε επίσης τη Νορβηγία και τη Φινλανδία, ήταν συνέπεια της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο Ιούλιος ήταν ο θερμότερος μήνας εδώ και 100 χρόνια σε περιοχές της Σουηδίας, με το βόρειο τμήμα της χώρας να έχει πληγεί περισσότερο.

Η πρωτεύουσα της Νορβηγίας, Όσλο, δυσκολεύεται επίσης να γεμίσει τις δεξαμενές της λόγω των χαμηλότερων από τις κανονικές βροχοπτώσεων φέτος και έχει ζητήσει από τους κατοίκους από τα τέλη Ιουλίου να περιορίσουν οικειοθελώς την κατανάλωση νερού, δήλωσε εκπρόσωπος της αρχής ύδρευσης της πόλης.

Στο Λιτόρνιο της Φινλανδίας, κοντά στο Χωριό του Άγιου Βασίλη στο Ροβανιέμι, οι μέγιστες θερμοκρασίες παρέμειναν πάνω από τους 25° βαθμούς Κελσίου για 26 συνεχόμενες ημέρες.