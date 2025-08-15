Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.1° 28.4°
4 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
32.6° 29.9°
2 BF
33%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
31.0° 29.9°
1 BF
49%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
5 BF
25%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
1 BF
34%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
19%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.8° 30.8°
4 BF
24%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.0° 27.7°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.9° 29.9°
4 BF
51%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
3 BF
54%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 27.7°
2 BF
57%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
55%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
5 BF
27%
Λαμία
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 31.0°
2 BF
38%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.8° 27.7°
6 BF
80%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.8°
3 BF
36%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
32.1° 30.3°
3 BF
36%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
30°C
29.7° 29.7°
1 BF
34%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.5° 28.5°
1 BF
39%
Παρασκευή, 15 Αυγούστου, 2025
Αστυνομία - Σουηδία
Φωτογραφία αρχείου Ap Photo

Πυροβολισμοί στην πόλη Ορέμπρο της Σουήδιας, δύο τραυματίες UPD

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε μια επίθεση ενόπλου κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορεμπρό, στη νότια Σουηδία, σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας.

«Η αστυνομία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών», τόνισε η αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος ή την πιθανή σύλληψη του δράστη.

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν την περιοχή. 

Πυροβολισμοί στην πόλη Ορέμπρο της Σουήδιας, δύο τραυματίες

