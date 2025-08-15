Ουκρανική επίθεση στο Κουρσκ, μια νεκρή και δέκα τραυματίες

Drone έπληξε πολυκατοικία στη ρωσική πόλη λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στη ρωσική πόλη Κουρσκ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, λίγες ώρες πριν από την συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν.

«Εχθρικό drone έπληξε πολυκατοικία τη νύχτα» σε συνοικία του Κουρσκ και «οι τελευταίοι όροφοι τυλίχτηκαν στις φλόγες», ανέφερε ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Μια 45χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι δέκα ένοικοι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός εφήβου, διευκρίνισε ο Χινστάιν, συμπληρώνοντας πως αρκετά γειτονικά κτίρια και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και ΗΠΑ, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς αυξανόμενη στρατιωτική πίεση και χθες Πέμπτη οι αρχές έδωσαν εντολή για νέες εκκενώσεις περιοχών στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας συνεχίζεται ραγδαία τις τελευταίες ημέρες.

Σημειώνεται πως δεδομένου ότι ο Ζελένσκι δεν θα βρίσκεται στη συνάντηση στην Αλάσκα, πιέζει μέσω Ευρωπαίων συμμάχων τη Ρωσία. Χθες βρέθηκε στο Λονδίνο με τον Κιρ Στάρμερ δηλώνοντας πως «συντονίζουμε τις θέσεις μας».