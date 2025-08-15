Τι φοβάται η Ευρώπη λίγο πριν το τετ α τετ στην Αλάσκα - Τα «όρια» Τραμπ

Με τα μάτια στραμμένα στην Αλάσκα, ΗΠΑ και Ευρώπη βρίσκονται σε «τεντωμένο σκοινί» και η Ρωσία προσπαθεί να πάρει αυτό που θέλει για να σταματήσει τον πόλεμο • Οι ανησυχίες και τα όρια.

Έφτασε η ώρα της πολυαναμενόμενης συνάντησης Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα, όπου ενδέχεται να σηματοδοτήσει νέες εξελίξεις στον τρίχρονο πλέον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, καθώς είναι σίγουρο πως κεντρικό θέμα της συζήτησης των δύο ηγετών θα αποτελέσει η Ουκρανία και ο τερματισμός ή όχι του πολέμου. Με το βλέμμα στραμμένο εκεί, Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν φόβους για τη στάση του Ρώσου προέδρου, αλλά ο Αμερικανός ομόλογός του θεωρεί πως δεν θα επιχειρήσει να «παίξει» μαζί του. Διαβεβαιώνει επίσης ότι σκοπός του είναι να εμπλέξει «σύντομα» τον Ζελένσκι σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, παρόλο που για αυτή τη φορά... του έχει βάλει φραγμό.

«Εάν δεν ήμουν εγώ πρόεδρος, (ο Πούτιν) θα ήθελε να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Αλλά είμαι πρόεδρος (των ΗΠΑ) και δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, την παραμονή του κρίσιμου τετ-α-τετ με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου.

Για τώρα ο Ζελένσκι δεν χρειάζεται

Ο Τραμπ πιστεύει ότι η συνάντηση στην Αλάσκα θα έχει θετικό πρόσημο. Ωστόσο, συμπλήρωσε, ότι «η πιο σημαντική συνάντηση θα είναι η δεύτερη συνάντηση» με τον πρόεδρο Πούτιν, τον Ζελένσκι και τον ίδιο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι παρόντες και Ευρωπαίοι ηγέτες».

Ο ίδιος όταν ρωτήθηκε για το αν είναι διατεθειμένος να προσφέρει στον Πούτιν πρόσβαση σε σπάνια ορυκτά για να τον παρακινήσει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε ότι «θα δούμε τι θα συμβεί».

«Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση για τη Ρωσία, αλλά και για εμάς, καθώς θα σώσουμε πολλές ζωές».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι συναντά τον Πούτιν «για να σώσει χιλιάδες στρατιώτες την εβδομάδα».

Οι φόβοι για «χαμένες ευκαιρίες»

Για τον Ντάνιελ Φριντ, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Πολωνία και νυν αναλυτή του κέντρου μελετών Atlantic Council, ο κίνδυνος που ελλοχεύει σήμερα είναι να εξελιχθεί η συνάντηση σε «χαμένη ευκαιρία» εάν ο Πούτιν κερδίσει απλώς χρόνο.

«Θα ξέρω στα πρώτα δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε λεπτά» εάν θα είναι εποικοδομητική ή όχι η συνάντηση, ισχυρίστηκε ο Τραμπ.

«Αυτή η συνάντηση θα ανοίξει τον δρόμο για μια άλλη», με τη συμμετοχή του προέδρου της Ουκρανίας, έλεγε νωρίτερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News Radio.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι απόντος του Ζελένσκι, Τραμπ και Πούτιν ενδέχεται να αρχίσουν να επανασχεδιάζουν τον χάρτη της Ουκρανίας.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο “μοιρασιά” αλλά, υπό μια έννοια, δεν είναι κακός όρος», ανέφερε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει πει πως θα απαιτούνταν εδαφικές παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης την επιθυμία για μελλοντική τριμερή σύνοδο κορυφής, ενδεχομένως στην Αλάσκα.

«Η πρώτη και τελευταία ευκαιρία» αυτή η συνάντηση

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι αυτή η συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση Elmendorf-Richardson, είναι ίσως η «πρώτη και τελευταία ευκαιρία» για αποκλιμάκωση στην Ουκρανία.

Θεωρείται βέβαιο, πάντως, ότι στο τραπέζι των συνομιλιών θα τεθεί και σειρά θεμάτων εμπορίου και οικονομίας.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι υπάρχει 25% πιθανότητα η συνάντηση με τον Πούτιν να μην είναι επιτυχής.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαναλαμβάνει ότι η συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δεύτερη συνάντηση – στην οποία, όπως υπαινίχθηκε, θα παρευρεθεί ο Ουκρανός ηγέτης Ζελένσκι – αλλά τώρα παραδέχεται ότι υπάρχει «25% πιθανότητα αυτή η συνάντηση να μην είναι επιτυχής».

Συνεχίζοντας να μιλάει για τα εδάφη της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ο Τραμπ λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει «αμοιβαία παραχώρηση» των συνόρων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες χθες, ο Τραμπ φέρεται να συμφώνησε ότι οποιαδήποτε εδαφικά ζητήματα πρέπει να αποφασιστούν με τη συμμετοχή του Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν επαίνεσε τις «έμπρακτες και ειλικρινείς» προσπάθειες των ΗΠΑ για «τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την επίλυση της κρίσης και την επίτευξη συμφωνιών που θα ικανοποιούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Ο ουκρανός πρόεδρος δεν προσκλήθηκε σε αυτήν τη συνάντηση μεταξύ δύο ηγετών των οποίων η σχέση είναι ευμετάβλητη και χαρακτηρίζεται άλλοτε από ένταση και άλλοτε από θεαματική επαναπροσέγγιση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε χθες Πέμπτη το Λονδίνο, όπου έγινε δεκτός από τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συσπειρωθεί στο πλευρό του, προσπαθώντας να επηρεάσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

→ Το τετ-α-τετ του Τραμπ με τον Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ, παρουσία μόνο των διερμηνέων τους, και οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στη «διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης» καθώς και σε διμερή ζητήματα, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, την πρώτη μετά το 2018 στο Ελσίνκι.