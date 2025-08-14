Αισιόδοξες δηλώσεις Ζελένσκι - Στάρμερ στο Λονδίνο

Ο κ. Ζελένσκι έκανε λόγο για μια «καλή, χρήσιμη συνάντηση». Σημείωσε ακόμα: «Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας, ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα».

Σε δηλώσεις προχώρησαν ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη, μετά τη συνάντησή τους στο Λονδίνο.

Υπάρχει πιθανότητα «προόδου» στη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα «αρκεί ο Πούτιν να αναλάβει δράση για να αποδείξει ότι παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη» ανακοίνωσε η Ντάουνιγκ Στριτ, αμέσως μετά τη συνάντηση. Οι ηγέτες Bρετανίας και Ουκρανίας, προσέθεσε, «συμφώνησαν ότι υπήρξε ένα ισχυρό αίσθημα ενότητας» και «μια ισχυρή αποφασιστικότητα για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία» μετά και τις συνομιλίες των Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, την Τετάρτη.

Εν όψει των συνομιλιών της Παρασκευής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, η δήλωση αναφέρει ότι υπάρχει «βιώσιμη πιθανότητα να σημειωθεί πρόοδος» αλλά είναι στο χέρι του Ρώσου προέδρου. Ο Ζελένσκι και ο Στάρμερ θα παραμείνουν σε στενή επαφή τις επόμενες ημέρες.

Ζελένσκι: Αισιόδξο μήνυμα για «χρήσιμη συνάντηση»

Ο κ. Ζελένσκι έκανε λόγο για μια «καλή, χρήσιμη συνάντηση». Σημείωσε ακόμα: «Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας», ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα. «Την Τετάρτη, μαζί με όλους τους εταίρους, σήμερα σε διμερή μορφή, συζητήσαμε τις προσδοκίες από τη συνάντηση στην Αλάσκα και τις πιθανές προοπτικές. Συζητήσαμε επίσης με αρκετή λεπτομέρεια τις εγγυήσεις ασφαλείας που μπορούν να κάνουν την ειρήνη πραγματικά βιώσιμη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρουν να πιέσουν τη Ρωσία να σταματήσει τις δολοφονίες και να εμπλακεί σε μια πραγματικά ουσιαστική διπλωματία. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε όλοι να συνεργαστούμε στο πλαίσιο ενός συνασπισμού όσων είναι πρόθυμοι να επιτύχουν αποτελεσματικές μορφές για το έργο ασφαλείας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «συζητήσαμε επίσης τη συνέχιση των προγραμμάτων υποστήριξης του στρατού μας, της αμυντικής μας παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, η Ουκρανία θα παραμείνει ισχυρή. Μιλήσαμε επίσης με τον Κιρ για τρόπους προμήθειας όπλων όπως το πρόγραμμα PURL (Priority Ukraine Requirements List), και κάλεσα τους Βρετανούς να συμμετάσχουν. Φυσικά, συζητήσαμε και την εκατονταετή συμφωνία μας. Η Ουκρανία ετοιμάζεται να την επικυρώσει τον Αύγουστο, και ως εκ τούτου, θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια διευρυμένη συνάντηση Ουκρανίας-Βρετανίας».

«Μια ξεχωριστή και σημαντική ατζέντα είναι οι επενδύσεις στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών μας. Έχουμε σημαντικό δυναμικό για να αυξήσουμε τον όγκο παραγωγής και χρειαζόμαστε επείγουσα χρηματοδότηση για αυτό. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην πρώτη γραμμή. Οι δυνατότητες της Ουκρανίας να τα παράγει είναι εξαιρετικές. Επομένως, οι επενδύσεις σε τέτοια παραγωγή μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν την κατάσταση σε στρατηγικό επίπεδο. Συνεργαζόμαστε με τη Βρετανία και όλους τους εταίρους σε αυτό. Σε ευχαριστούμε, Κιρ, για την υποστήριξή σου!» κατέληξε ο Ζελένσκι.