Τρεις νεκροί στις φωτιές της Ισπανίας [βίντεο]

Χάος, θρήνος και οργή από τις πολυήμερες φωτιές στην Ισπανία που έχουν κοστίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και έχουν κατακάψει χιλιάδες στρέμματα.

Σήμερα γνωστοποιήθηκε ο θάνατος ενός από τους επτά τραυματίες που νοσηλεύονταν μετά από εγκαύματα που υπέστησαν στις πυρκαγιές. Πρόκειται για έναν εθελοντή που εργαζόταν για την κατάσβεση στην επαρχία της Ζαμόρα. Είναι το δεύτερο άτομο που έχασε τη ζωή του από τις πυρκαγιές στην κοινότητα και το τρίτο σε ολόκληρη την Ισπανία.

«Σήμερα θρηνούμε ένα νέο θάνατο ενός ανθρώπου ο οποίος συμμετείχε στη δύναμη μάχης κατά των πυρκαγιών στην επαρχία Λεόν, ακριβέστερα στην περιφέρεια της Βαλντερία», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο περιφερειάρχης της Καστίλλης και Λεόν Νικάνορ Σεν Βέλεθ. Το βράδυ της Τρίτης, ένας 35χρονος εθελοντής έχασε επίσης τη ζωή του δίνοντας μάχη εναντίον της πυρκαγιάς στην περιφέρεια του Λεόν. Άλλοι άνθρωποι τραυματίσθηκαν στην πυρκαγιά αυτή και βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση εξαιτίας εγκαυμάτων.

Εντωμεταξύ, οι πυρκαγιές μαίνονται σε διάφορα σημεία της Extremadura. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πυρκαγιά στην Jarilla (Cáceres). Στην Καστίλλη και Λεόν, λόγω των πυρκαγιών στη Σαμόρα και το Λεόν, έχουν απομακρυνθεί 9.000 άτομα, ενώ στη Γαλικία, οι πυρκαγιές στην Ουρένσε έχουν διακόψει όλη τη νύχτα την κυκλοφορία των τρένων μεταξύ Μαδρίτης και Γαλικίας. Συνολικά, 14 δρόμοι έχουν κλείσει στο Κάθερες, τη Σαμόρα, το Λεόν, την Παλένθια και την Ουέλβα.

Ο συναγερμός πυρκαγιάς επιπέδου 2 σημαίνει αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς και ανάπτυξη επιπλέον προσωπικού, κυρίως του στρατού, καθώς και πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Η Μαδρίτη απηύθυνε έκκληση χθες Τετάρτη να ενεργοποιηθεί μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλληλοϋποστήριξη στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς πολλαπλά μέτωπα φωτιάς σαρώνουν ακόμη τη χώρα της Ιβηρικής, ζητώντας να σταλούν «δυο αεροσκάφη Canadair», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. «Υποβάλαμε επίσημα απόψε (σ.σ. χθες Τετάρτη το βράδυ) το αίτημα στην ΕΕ» και «ζητήσαμε (...) δυο αεροσκάφη Καναντέρ», εξήγησε ο υπουργός στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser.

Η σειρά των πυρκαγιών συμπίπτει με ένα κύμα υψηλών θερμοκρασιών που συνεχίζεται σήμερα για 12η ημέρα, με όλες τις περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση ετοιμότητας, περιλαμβανομένων των βόρειων. Οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι 40 βαθμοί Κελσίου και τη νύκτα δεν πέφτουν κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου.