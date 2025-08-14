Oι γηραιές «τρομοκράτισσες» της διπλανής πόρτας

Η Ντέμπορα Χίντον είναι 81 ετών, πρώην δικαστής και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Αποφυλακίσεων, τιμημένη με το βραβείο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ενεργή σε δράσεις αλληλεγγύης δεκαετίες τώρα μαζί με τον (εκλιπόντα πλέον) σύζυγό της που διετέλεσε γενικός διευθυντής της οργάνωσης Save the Children, από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες της χορωδίας του Καθεδρικού του Τρούρο, στην Κορνουάλη. Μια αξιοσέβαστη γυναίκα με άσπιλο ποινικό μητρώο που απέχει παρασάγγες από το προφίλ του τρομοκράτη, αλλά «δυνητικά» θα μπορούσε να είναι με βάση τον Νόμο για την Τρομοκρατία με τον οποίο διώκεται.

Ενα Σάββατο του Ιουλίου τη συνέλαβαν, την οδήγησαν σε ένα Τμήμα, της πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και δείγμα DNA, την κράτησαν σε ένα κελί επί 7 ώρες και έπειτα την άφησαν με περιοριστικούς όρους εν αναμονή της δίκης της, με την Εισαγγελία να ζητά την τιμωρία της με έξι μήνες φυλακή. Το έγκλημά της ήταν πως μαζί με άλλους επτά ηλικιωμένους έκαναν σιωπηλή διαμαρτυρία έξω από τον ναό του Τρούρο κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία. Στηρίζω την Palestine Action».

Εκατό συλλήψεις

Εκείνο το Σαββατοκύριακο περίπου 100 άνθρωποι συνελήφθησαν σε ανάλογες ειρηνικές διαδηλώσεις στο Μάντσεστερ, το Μπρίστολ, το Εδιμβούργο, το Λονδίνο (55 συλλήψεις) και σε άλλες πόλεις και όλοι οδηγήθηκαν σε αστυνομικά τμήματα για το ίδιο «έγκλημα». Κρατούσαν όλοι το πλακάτ και κατηγορούνται όλοι ως τρομοκράτες.

Πολίτες της διπλανής πόρτας με πρωταγωνίστριες ηλικιωμένες γυναίκες που τόλμησαν να σηκώσουν το ανάστημά τους: η 83χρονη πάστορας Σιου Πάρφιτ, που διαδήλωνε έξω, καθισμένη σε μια καρέκλα εκστρατείας, και όταν οι αστυνομικοί τη σήκωσαν με τη βία φώναζε: «Αυτή είναι μια απόλυτη ανοησία που συμβολίζει την απώλεια πολιτικών ελευθεριών σε αυτή τη χώρα»· η 80χρονη συνταξιούχα καθηγήτρια Μαριάν Σορέλ, που συνελήφθη σε διαδήλωση στο Κάρντιφ, κρατήθηκε σε ένα κελί επί 27 ώρες και σε έρευνα που έγινε στο σπίτι της κατάσχεσαν υπολογιστές, κινητά, παλαιστινιακές σημαίες, βιβλία για την Παλαιστίνη, ακόμα και τις μπαγκέτες του ντραμς της (ως δυνητικό όπλο, άραγε;)· η 75χρονη φίλη της, Τρίσα Φάιν, που επίσης κρατήθηκε 27 ώρες σε κελί, της αρνήθηκαν να επικοινωνήσει με τους δικούς της και έως ότου δικαστούν και οι δύο τούς απαγόρευσαν να μιλούν μεταξύ τους (!), να κυκλοφορούν τα βράδια και να συμμετέχουν ξανά σε διαδήλωση στήριξης της Palestine Action.

Για την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ όλες τους –όπως όλοι οι διαδηλωτές, οι περισσότεροι πολίτες ηλικιωμένοι, ακόμα και σε αναπηρικά καροτσάκια που συλλαμβάνονται μαζικά αυτές τις μέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο– είναι τρομοκράτισσες. Στις 5 Ιουλίου η Βουλή –με 385 ψήφους υπέρ και μόλις 26 κατά– περιέλαβε την οργάνωση στη λίστα των τρομοκρατικών, εξισώνοντάς την, π.χ., με την Αλ Κάιντα και το «Ισλαμικό κράτος». Για ποιες τρομοκρατικές ενέργειες κατηγορούν την Palestine Action; Γιατί μπλόκαρε την είσοδο στις εγκαταστάσεις της ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας Elbit Systems στο Μπρίστολ (που πουλά όπλα, κατασκοπευτικά συστήματα και drones εφοδιασμένα με όπλα για θανατηφόρες επιθέσεις κατά των Παλαιστίνιων, διαφημίζοντας την πραμάτειά της ως «δοκιμασμένη στο πεδίο»); Ή γιατί έριξε κόκκινη μπογιά στους κινητήρες δύο αεροσκαφών της RAF προκαλώντας ζημιά 7 εκατομμυρίων λιρών; Εφεξής το να επαναλαμβάνει κανείς τα συνθήματά της, να πηγαίνει σε εκδηλώσεις της, να εκφράζει με τον οποιονδήποτε τρόπο στήριξη προς αυτήν, θεωρείται πράξη τρομοκρατίας που τιμωρείται έως και με κάθειρξη 14 ετών.

Στις διαταγές του Ισραήλ

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην πραγματικότητα υπέκυψε στην πίεση των ισραηλινών λόμπι και της πολεμικής βιομηχανίας, διαδίδοντας μάλιστα πως μπορεί η οργάνωση να έχει επαφές με μέλη της Χαμάς στο εξωτερικό ή ότι χρηματοδοτείται από το Ιράν· υιοθετώντας δηλαδή –χωρίς να το δηλώνει δημόσια– τα αγαπημένα αναπόδεικτα επιχειρήματα του Ισραήλ προκειμένου να κηλιδώσει τα κινήματα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

«Δεν προλαμβάνουν την τρομοκρατία συλλαμβάνοντάς με, γιατί δεν είμαι τρομοκράτισσα. Η σημερινή κυβέρνηση υπονομεύει με τρόπο πολύ επικίνδυνο και κλιμακούμενο το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και στην έκφραση […] είμαστε σε μια φάση που διολισθαίνουμε προς την απαγόρευση όλων των διαδηλώσεων», δήλωσε η Ντέμπορα Χίντον στον Observer.

Αν η κυβέρνηση πίστευε ότι δείχνοντας αμείλικτη και συλλαμβάνοντας συνταξιούχες και γέροντες θα εκφόβιζε τους πολίτες, λάθεψε οικτρά. Το περασμένο Σάββατο εκατοντάδες πολίτες κατέβηκαν στο κέντρο του Λονδίνου κρατώντας τα ίδια πλακάτ «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία. Στηρίζω την Palestine Action». Ατρόμητοι (η πλειονότητα των διαδηλωτών ήταν άνω των 60 ετών) παρέμειναν στις θέσεις τους, με την αστυνομία να κάνει 532 συλλήψεις, τον μεγαλύτερο αριθμό συλλήψεων σε μία ημέρα εδώ και μια δεκαετία. «Αντιμετωπίζουν σαν έγκλημα όχι τα πλακάτ με αυτό το σύνθημα, αλλά μια απλή συλλογική πράξη αντίστασης: ο κόσμος βάζει σε κίνδυνο την ελευθερία του για τα πολιτικά μας δικαιώματα και για τον παλαιστινιακό λαό».

Η 81χρονη Ντέμπορα Χίντον και ο 72χρονος... συντρομοκράτης της, Ολιβερ Μπέινς

H γυναίκα-σύμβολο της αντίστασης κατά της κατάχρησης εξουσίας μιας κυβέρνησης που θέλει να φιμώσει τον λαό της ξέρει πως, σε μια εποχή όπου διαστρέβλωση και υπερβολή αποτελούν την καθημερινότητα στην πολιτική και στα μίντια, λέξεις όπως η τρομοκρατία κινδυνεύουν να χάσουν το πραγματικό τους νόημα. Το να «θολώνεις» την έννοια του όρου «τρομοκράτης» και να τον προσάπτεις σε όποιον αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη βαρβαρότητα, αποτελεί μια ωμή προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας.

«Αυτό που ο κόσμος καταλαβαίνει με τον όρο τρομοκρατία είναι απόπειρες κατά της ζωής», λέει η Χίντον. «Τα υπόλοιπα είναι άμεση δράση, που είναι άλλο πράγμα και το αντιμετωπίζεις διαφορετικά: συλλαμβάνεις αν έχεις στοιχεία όποιον προκάλεσε κάποια ζημιά και τον οδηγείς στη Δικαιοσύνη που μπορεί να τον καταδικάσει αλλά και να τον αθωώσει. Εζησα την εποχή των Ταραχών [η εμφύλια σύρραξη στη Βόρεια Ιρλανδία]. Ημουν στο Λονδίνο όταν γίνονταν οι βομβιστικές επιθέσεις του IRA. Ξέρω πολύ καλά τι είναι τρομοκρατική οργάνωση. Σίγουρα δεν είναι αυτή. Οπως δεν είμαστε εμείς τρομοκράτες».