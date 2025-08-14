Στάχτη χιλιάδες στρέμματα στην Αλβανία - Ένας νεκρός από τη φωτιά

Ένας 80χρονος έχασε τη ζωή του από τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τα νότια της γειτονικής χώρας.

Τις πληγές τους από τα πύρινα μέτωπα μετρούν και στη γειτονική Αλβανία, που βίωσε μία από τις πιο έντονες πυρκαγιές των τελευταίων ετών, μετατρέποντας σε στάχτη εκτάσεις στα νότια της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η περιφέρεια της Αυλώνας, στον Δήμο Φοινίκης, μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χωριά μετρούν καμένες εκτάσεις καθώς οι φλόγες πέρασαν μέσα από τον οικιστικό ιστό.

Aπό την πύρινη λαίλαπα καταγράφηκε και ο πρώτος θάνατος, με έναν 80χρονο από το χωριό Κουλλόλας να χάνει τη ζωή του.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα himara.gr, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο ηλικιωμένος που εντοπίστηκε νεκρός είχε ανάψει φωτιά στον κήπο του σπιτιού του, η οποία ξέφυγε από τον έλεγχο και επεκτάθηκε γρήγορα σε αρκετά χωριά.

🇲🇪 #BREAKING: Albanians linked to wildfires in Montenegro

One Albanian set a fire above Buljarica, gave a statement, and walked free

Another from Kosovo* arrested for starting a blaze in Bar

Fires have ravaged the country for days and are still burning

FROM SOCIAL MEDIA #Albania pic.twitter.com/ux84I93BEL — Uncensored News (@Uncensorednewsw) August 13, 2025

Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί και τα χωριά που ζουν Έλληνες ομογενείς. Σήμερα αναμένεται να γίνει η πρώτη καταγραφή των ζημιών.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βοήθησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο «Γαλάζιο Μάτι», με το πυκνό δάσος με τα αιωνόβια δέντρα, με την παροχή δύο εναέριων μέσων.