Απανωτά χαστούκια για τον καγκελάριο Μερτς

Σε επίπεδο διεθνούς προβολής τουλάχιστον, η χθεσινή μέρα ήταν θετική για τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Φιλοξένησε στο Βερολίνο τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει της συνόδου Τραμπ - Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα, προσκάλεσε και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξει τη Γερμανία και τον εαυτό του σε ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη.

Ομως, η χθεσινή πρωτοβουλία με το διεθνές αντίκρισμα δεν είναι σε θέση να κρύψει τα σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό. Χθες, παράλληλα, συμπληρώνονταν οι πρώτες 100 μέρες του μεγάλου κυβερνητικού συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD), η δημοτικότητα του οποίου, σύμφωνα με όλες τις σχετικές δημοσκοπήσεις, κυμαίνεται σε βαρομετρικό χαμηλό.

Αυτό όμως δεν είναι το χειρότερο όλων. Το πιο ανησυχητικό μήνυμα έρχεται από άλλη δημοσκόπηση που δείχνει για πρώτη φορά την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να έρχεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών RTL και n-tv, η AfD προηγείται με ποσοστό 26%, με τη Χριστιανική Ενωση (CDU/CSU) να περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 24%.

Στην τρίτη θέση με διαφορά ακολουθούν το SPD και οι Πράσινοι με 13%. Ακολουθεί η Αριστερά (Die Linke) με 11%, περίπου τρεις μονάδες πάνω από το ποσοστό που είχε λάβει στις πρόωρες ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, ενώ το ποσοστό της αποχής και των αναποφάσιστων ψηφοφόρων καταγράφεται στο 25%, σημαντικά υψηλότερο από το ποσοστό της αποχής στις τελευταίες εκλογές (17,9%).

Εχει όμως κι άλλο χαστούκι για τον καγκελάριο και τους εταίρους του. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του είναι πολύ λιγότερο δημοφιλής απ’ ό,τι ήταν ο προηγούμενος τρικομματικός συνασπισμός «φωτεινός σηματοδότης» με επικεφαλής τον Σοσιαλδημοκράτη Ολαφ Σολτς στις πρώτες 100 μέρες του. Σύμφωνα με δημοσκόπηση για λογαριασμό της Bild am Sonntag, μόνο το 30% των Γερμανών δηλώνει ικανοποιημένο με την έως τώρα δουλειά του Φρίντριχ Μερτς.

Ανευθυνότητα

Το αντίστοιχο ποσοστό για τον Σολτς στις 100 πρώτες μέρες ήταν 43%. Συνολικά, όπως δείχνει δημοσκόπηση του δημοσκοπικού ινστιτούτου Civey για λογαριασμό της ενημερωτικής ιστοσελίδας Web.de News, το 39% των πολιτών δηλώνει λιγότερο ικανοποιημένο από τον σημερινό κυβερνητικό συνασπισμό σε σχέση με τον προηγούμενο, ενώ το 34% απαντά πως προτιμά τη σημερινή κυβέρνηση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα του YouGov. Οπως φαίνεται, το 49% των Γερμανών θεωρεί πως η κυβέρνηση δεν έχει σημειώσει πρόοδο σε κανένα σημαντικό τομέα κατά τις 100 πρώτες μέρες της. Το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης συγκεντρώνει η αμυντική πολιτική με 36%. Ακολουθούν με διαφορά η οικονομία, η εργασία και το μεταναστευτικό (25%), η εσωτερική ασφάλεια (22%) και η εξωτερική πολιτική (21%).

Πολύ χαμηλότερο βαθμό παίρνει η κυβέρνηση στα κοινωνικά ζητήματα. Η δημοσκόπηση του Civey δείχνει ότι μόνο το 8% των ερωτηθέντων εμπιστεύεται τον μεγάλο συνασπισμό σε ό,τι αφορά μια πιθανή μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, καθώς και στην ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου.

«Οι προσδοκίες μας ήταν ήδη χαμηλές, όμως η κυβέρνηση Μερτς τις ξεπέρασε κι αυτές στις 100 πρώτες μέρες της σε ό,τι αφορά την ανευθυνότητα και την αδιαφορία απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα», δήλωσε στην εφημερίδα Tagesspiegel η Χάιντι Ράιχινεκ, η επικεφαλής της Die Linke στην Μπούντεσταγκ, τη Γερμανική Βουλή και επικεφαλής του κόμματος στις τελευταίες εκλογές. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτές οι 100 μέρες χαρακτηρίστηκαν από «τόσο έντονες εσωτερικές διαμάχες και χάος ώστε να κάνουν την τελευταία φάση του προηγούμενου κυβερνητικού συνασπισμού να μοιάζει με υπόδειγμα τάξης».

Ανάλυση της αριστερής εφημερίδας Tageszeitung σχολίαζε χθες ότι ο Μερτς δεν έχει καμία συνταγή για να σταματήσει την άκρα δεξιά. «Η μόνη ιδέα», έγραφε, «είναι το μοντέλο Ντόμπριντ [σ.σ. το οποίο ακολουθεί ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών] και η προσπάθεια να χτυπηθεί το AfD στο δικό του πεδίο με αυστηρότερη αντιμεταναστευτική πολιτική». Κατέληγε πάντως στο συμπέρασμα ότι «είναι απίθανο να καταρρεύσει σύντομα ο κυβερνητικός συνασπισμός. Οι εναλλακτικές είναι πολύ περιορισμένες κι αυτό μαζεύει τις όποιες φυγόκεντρες τάσεις».