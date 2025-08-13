Ζελένσκι και Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν ο ένας τον άλλο ως μέσο πίεσης στον Βλ. Πούτιν

Ευρωπαίοι και Ζελένσκι επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν ο ένας τον άλλο ως μέσο πίεσης προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν και την Ρωσία, μέσω του Ντόναλντ Τραμπ.

Ξεκινώντας την δήλωσή του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν στην επιτυχία της Συνόδου Κορυφής της Παρασκευής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα.

«Επομένως, εμείς οι Ευρωπαίοι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χαράξουμε την πορεία αυτής της συνάντησης με τον σωστό τρόπο», τόνισε. Πρόσθεσε ότι ο Ζελένσκι συμμετείχε στις προετοιμασίες καθ' όλη τη διάρκεια.

Τόσο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς όσο και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχουν μεταφέρει την κοινή ευρωπαϊκή θέση ότι καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, καθώς πίεσαν για τη συμμετοχή της σε τυχόν τελικές αποφάσεις και σε μια πιθανή μελλοντική τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ και τον Πούτιν.

Μιλώντας για μια πιθανή μελλοντική σύνοδο κορυφής που θα φέρει κοντά τον Τραμπ, τον Ζελένσκι της Ουκρανίας και τον Τραμπ της Ρωσίας, ο Μακρόν δήλωσε ότι ελπίζει ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη «σε μια ουδέτερη χώρα που θα είναι αποδεκτή από όλα τα μέρη», σημείωσε το AFP. Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε επίσης ότι «τα εδαφικά ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία μπορούν να διαπραγματευτούν και θα διαπραγματευτούν μόνο από τον Ουκρανό πρόεδρο».

Ο Μερζ άφησε να εννοηθεί ότι «υπάρχει ελπίδα ότι κάτι κινείται», με αυξανόμενες ελπίδες για ειρηνευτική διευθέτηση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τους εταίρους να ασκήσουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, καθώς υποστήριξε ότι ο Πούτιν «μπλοφάρει» ισχυριζόμενος ότι οι κυρώσεις δεν επηρεάζουν τη ρωσική οικονομία.

Πολύ θετική «διάθεση» στις συνομιλίες καθώς μιλάμε «με μία φωνή» δήλωσε ο Ζελένσκι Σχετικά με τις προσδοκίες ενόψει της συνάντησης της Παρασκευής, ο Ζελένσκι σημείωσε: «Μου φαίνεται ότι η επιτυχία οποιωνδήποτε συνομιλιών εξαρτάται πρώτα απ' όλα από τα αποτελέσματα. Η διάθεσή μας τώρα είναι ότι είμαστε ενωμένοι, και ήταν πολύ θετική [καθώς] όλοι οι εταίροι μίλησαν με μία φωνή, μία επιθυμία, τις ίδιες αρχές και το ίδιο όραμα και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αντέδρασε επίσης με πολύ θετικό τόνο στο τηλεφώνημα, λέγοντας ότι ήταν μια «πολύ καλή» συζήτηση.