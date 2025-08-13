Αθήνα, 33°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
33°C
33.8° 31.3°
4 BF
32%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
33.3° 32.1°
3 BF
37%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
34°C
36.0° 33.8°
4 BF
34%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
3 BF
23%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
4 BF
25%
Βέροια
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
0 BF
37%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
32°C
32.4° 32.4°
3 BF
19%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
33°C
33.2° 33.2°
2 BF
16%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.2° 29.4°
3 BF
70%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
33°C
35.9° 33.2°
3 BF
43%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
4 BF
61%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
28.2° 26.7°
4 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
3 BF
49%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.9° 32.9°
5 BF
25%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 31.6°
3 BF
43%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
63%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
29%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 30.3°
4 BF
48%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 30.3°
3 BF
50%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
34°C
33.5° 33.5°
1 BF
35%
Τετάρτη, 13 Αυγούστου, 2025
Πλοιάριο ανοιχτά της Λαμπεντούζα
Φωτογραφία αρχείου | AP Photo/Francisco Seco, file

Ναυάγιο πλοίου έξω από τη Λαμπεντούζα, τουλάχιστον 20 νεκροί

ΕΥΡΩΠΗ

Πλεούμενο που μετέφερε μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων ανετράπη σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του νησιού της Λαμπεντούζα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες έχουν ανασυρθεί νεκροί 20 άνθρωποι, οι αγνοούμενοι είναι 27 και περίπου 80 διασωθέντες έχουν μεταφερθεί στην ξηρά.

Αυτή την ώρα, συνεχίζονται οι προσπάθειες της ιταλικής ακτοφυλακής και του λιμενικού, για εντοπισμό τυχόν άλλων επιζώντων.

Ναυάγιο πλοίου έξω από τη Λαμπεντούζα, τουλάχιστον 20 νεκροί

