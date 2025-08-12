Σε ξηρασία η μισή Ευρώπη!

Περισσότερο από το ήμισυ των εδαφών της Ευρώπης, το 52%, πλήττεται από την ξηρασία για τέταρτο συνεχή μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της Ξηρασίας (EDO).

Το ποσοστό είναι το υψηλότερο που καταγράφεται για τον μήνα Ιούλιο από την έναρξη της παρατήρησης το 2012 και υπερβαίνει κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο της περιόδου 2012-2024. Η ξηρασία στην περιοχή έχει ξεπεράσει τα μηνιαία ρεκόρ για κάθε μήνα από την αρχή του έτους.

Ο δείκτης ξηρασίας του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, που βασίζεται σε δορυφορικές παρατηρήσεις, συνδυάζει τρεις παραμέτρους: βροχοπτώσεις, υγρασία του εδάφους και βλάστηση. Περιλαμβάνει τρία επίπεδα ξηρασίας: παρακολούθηση, προειδοποίηση, συναγερμός.

Η ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια πλήττονται σε ιδιαίτερο βαθμό. Σε πολλές χώρες, το ποσοστό των εδαφών που έχει περάσει στο ποσοστό του συναγερμού έχει αυξηθεί: στην Ουγγαρία πέρασε από το 9% τον Ιούνιο στο 56% τον Ιούλιο, στο Κόσοβο από το 6% στο 43% και στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, από το 1% στο 23%. Τα κύματα καύσωνα που πλήττουν τα Βαλκάνια από την αρχή του καλοκαιριού συνοδεύονται από πρωτοφανείς πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες εκδηλώνονται στις ανοικτές χωματερές από την καύση των οποίων απελευθερώνεται τοξικές αναθυμιάσεις.

Στη ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία έχει επίσης πληγεί από επίμονη ξηρασία που αφορά το 60% της έκτασης της χώρας κάθε μήνα από τον Μάρτιο και ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Την Παρασκευή 8 Αυγούστου, οι πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν την εκκένωση τριών κωμοπόλεων και την διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Δαρδανέλια.

Ως προς την δυτική Ευρώπη, στην Γαλλία, τα δύο τρίτα των εδαφών, το 68%, επλήγησαν από την ξηρασία τον Ιούλιο, σε σαφή άνοδο σε σχέση με τον Ιούνιο (44%). Η χώρα έζησε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της: 130.000 στρέμματα κάηκαν στην περιφέρεια της Οντ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η Γαλλία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, το δεύτερο του έτους. Μετά το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, το κύμα καύσωνα θα φτάσει στο βόρειο και το ανατολικό της τμήμα εντός της ημέρας και τα τρία τέταρτα της Γαλλίας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, ανακοίνωσε το εθνικό μετεωρολογικό ινστιτούτο, προβλέποντας μέγιστες θερμοκρασίες 36 βαθμών Κελσίου για την περιοχή του Παρισιού και 40°C για την κοιλάδα του Ροδανού, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις μέσες θερμοκρασίες για την εποχή, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France. Χθες, Δευτέρα, πολλοί μετεωρολογικοί σταθμοί στη νοτιοδυτική Γαλλία κατέγραψαν απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας, μεταξύ των οποίων αυτός στο Μπορντό (41,6°C) ή ακόμη αυτός στην Ανγκουλέμ (42,1°C).

Η Ισπανία και η Πορτογαλία παραμένουν σχετικά προστατευμένες με σχετικά χαμηλά ποσοστά ξηρασίας (7% και 5% αντίστοιχα).

Η λειψυδρία στην Αγγλία χαρακτηρίσθηκε ζήτημα «εθνικής σημασίας», καθώς η χώρα γνώρισε τους έξι ξηρότερους μήνες της από το 1976, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ((EA).

Ζήτημα «εθνικής σημασίας» στην Αγγλία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση βελτιώθηκε σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, αλλά άνω των δύο τρίτων της χώρας αντιμετωπίζουν λειψυδρία. Σύμφωνα με την EA, πέντε περιοχές της Αγγλίας έχουν πληγεί από την ξηρασία και βρίσκονται αντιμέτωπες με την μείωση των αποθεμάτων των ταμιευτήρων και της απόδοσης των καλλιεργειών.

Η Εθνική Ομάδα για την Ξηρασία, στην οποία εκπροσωπείται η κυβέρνηση, ο αγροτικός τομέας και οι εταιρείες ύδρευσης, συνήλθε για να συζητήσει την κατάσταση, την ώρα που ορισμένες περιοχές της Αγγλίας ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν το τέταρτο κύμα καύσωνα αυτού του καλοκαιριού.

«Η σημερινή κατάσταση είναι κρίσιμη σε εθνική κλίμακα και καλούμε κάθε έναν να επιτελέσει τον ρόλο του και να συμβάλει στην μείωση της πίεσης στο υδάτινο περιβάλλον μας», δήλωσε η Χέλεν Γουέικχαμ, αρμόδια της EA για το νερό. Εκπρόσωπος της Εθνικής Ενωσης Αγροτών εξέφρασε έντονη ανησυχία για τους επόμενους μήνες, καθώς οι αγρότες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν «συνθήκες ακραίας ξηρασίας».

«Ορισμένα αγροκτήματα αναφέρουν σημαντική πτώση αποδοτικότητας, πράγμα που είναι οικονομικά καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα και είναι πιθανόν να έχει συνέπειες για το σύνολο της συγκομιδής στο Ηνωμένο Βασίλειο», προειδοποίησε.

Το επίπεδο στους ταμιευτήρες της Αγγλίας δεν φθάνει τις τελευταίες ημέρες παρά το 67,7% του δυναμικού, δηλαδή σαφώς κάτω από τον μέσο όρο για τον μήνα Αύγουστο που είναι το 80,5%. Σύμφωνα με την EA, το 49% των ροών υδάτων είναι χαμηλότερα από το κανονικό, ενώ στο Γιορκσάιρ της βόρειας Αγγλίας έχει απαγορευθεί το πότισμα των κήπων.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Met Office, η Αγγλία γνώρισε την ξηρότερη άνοιξη εδώ και έναν αιώνα. «Κατά την διάρκεια της επόμενης δεκαετίας θα βρεθούμε αντιμέτωποι με όλο και μεγαλύτερη λειψυδρία», δήλωσε η Εμμα Χάρντι, υπουργός Υδάτων, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την κατασκευή νέων ταμιευτήρων.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο καθιστά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, οι καύσωνες και η ξηρασία πιο έντονα και πιο συχνά.