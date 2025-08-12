Αθήνα, 34°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
34°C
35.1° 32.5°
5 BF
35%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
34°C
35.4° 33.1°
3 BF
33%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
35°C
38.0° 35.5°
4 BF
33%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
36°C
35.9° 35.9°
4 BF
21%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
4 BF
31%
Βέροια
Αίθριος καιρός
36°C
36.5° 36.5°
0 BF
34%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
33°C
33.4° 33.4°
3 BF
18%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
34°C
34.0° 34.0°
3 BF
25%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 29.4°
3 BF
62%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 32.7°
3 BF
40%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
5 BF
54%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
30°C
29.7° 29.7°
3 BF
51%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
3 BF
36%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
4 BF
23%
Λαμία
Αίθριος καιρός
34°C
34.5° 33.8°
3 BF
30%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 30.8°
3 BF
70%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
33°C
32.8° 32.7°
4 BF
27%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
33°C
34.3° 33.3°
3 BF
50%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
33°C
32.5° 32.5°
4 BF
40%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
35°C
34.6° 34.6°
2 BF
33%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 12 Αυγούστου, 2025
Ζελένσκι - Πούτιν

Ζελένσκι: Μην πιστεύετε τον Πούτιν, ετοιμάζει νέα επίθεση

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις μερικές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία.

«Σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειλείται η ενότητα του κόσμου», προσέθεσε.

Ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης.

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της εκχωρήσει επίσημα τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, να εγκαταλείψει το σχέδιο για την ένταξή της στο NATO και να πάψει να δέχεται δυτική στρατιωτική βοήθεια.

Πρόκειται για απαιτήσεις που χαρακτηρίζει απαράδεκτες το Κίεβο, το οποίο από την πλευρά του αξιώνει την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων όπλων και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων — πρόκειται για κόκκινες γραμμές για το Κρεμλίνο.

Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου την οποία παραχώρησε για άλλο θέμα, ο Τραμπ την Δευτέρα είπα : «Θα δούμε τι έχει ο Πούτιν στο μυαλό του και εάν υπάρχει μια δίκαιη συμφωνία θα πάρω πρώτα, από σεβασμό, τον Ζελένσκι και στη συνέχεια θα ενημερώσω την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ζελένσκι: Μην πιστεύετε τον Πούτιν, ετοιμάζει νέα επίθεση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual