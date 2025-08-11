Τραμπ για ραντεβού με Πούτιν: Θα αποφασίσουμε οι δυο μας και θα τους πάρουμε τηλέφωνο

Χωρίς τον Ουκρανό πρόεδρο η συνάντηση με Πούτιν • «Διαφωνώ πολύ με όσα έχει κάνει ο Ζελένσκι, θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών» • «Εάν υπάρχει δίκαιη συμφωνία θα τον πάρω τηλέφωνο και μετά τους Ευρωπαίους » • Μίλησε για μπίζνες και real estate ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία

Μια μικρή εικόνα των όσων θα συζητήσει την Παρασκευή με τον Ρώσο ομόλογό του, αλλά και όσων απ' ότι φαίνεται θα υποστεί η Ουκρανία, περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος από την Ουάσιγκτον.

Στο περιθώριο της τρομακτικής συνέντευξης Τύπου μέσω της οποίες έθεσε σε στρατιωτικό κλοιό την αμερικανική πρωτεύουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ ευγενική την κίνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν να πραγματοποιηθεί η συνάντηση σε αμερικανικό έδαφος και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως θα υπάρξουν «εποικοδομητικές συζητήσεις» ανάμεσά τους.

Χαρακτήρισε μεν διερευνητική τη συνάντηση αυτή, όμως δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν αποφάσεις.

Ο Ζελένσκι στο στόχαστρο

Μίλησε εκ νέου για ανταλλαγή εδαφών και εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαξιωτικός απέναντι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών και κάποιες αλλαγές στα εδάφη» είπε για να διευκρινίσει ότι το γνωρίζει αυτό τόσο μέσω επαφών με τη Ρωσία, αλλά και μέσω συζητήσεων με όλους.

«Η ανταλλαγή εδαφών θα είναι για το καλό της Ουκρανίας. Καλά πράγματα και όχι άσχημα πράγματα» είπε για να τονίσει στη συνέχεια «θα υπάρξουν και κάποιες κακές εξελίξεις και για τους δύο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα είναι παρών στο ραντεβού της Παρασκευής, όμως, δήλωσε πως θα ήθελε πολύ το επόμενο ραντεβού να είναι μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι ή μεταξύ των τριών τους.

Περνώντας στην επίθεση απέναντι στον Ουκρανό ομόλογό του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε «διαφωνώ πολύ με όσα έχε κάνει ο Ζελένσκι, με ενόχλησε πολύ το γεγονός πως έλεγε ότι πρέπει να πάρει συνταγματική έγκριση για να παραδώσει εδάφη. Δηλαδή είχε έγκριση να πάει σε πόλεμο και να τους σκοτώσει όλους, αλλά χρειάζεται έγκριση για ανταλλαγή εδαφών;».

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί, και δεν είναι η πρώτη φορά, ότι θα μπορούσε επίσης να αποδεσμευτεί πλήρως από όλο αυτό. «Ίσως να πω "Καλή τύχη, συνεχίστε να πολεμάτε". Ή ίσως να πω "Μπορούμε να βρούμε μια συμφωνία"», ανέφερε.

Θα τους πάρω τηλέφωνο

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του τόνισε «θα δούμε τι έχει ο Πούτιν στο μυαλό του και εάν υπάρχει μια δίκαιη συμφωνία θα πάρω πρώτα, από σεβασμό, τον Ζελένσκι και στη συνέχεια θα ενημερώσω την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ».

Παρά την ξεκάθαρη υποβάθμιση του ρόλου των Βρυξελλών και του Κιέβου ο Τραμπ έσπευσε να σημειώσει ότι έχει καλές σχέσεις με πολλούς Ευρωπαίους.

ΗΠΑ και Ρωσία μπορούν να κάνουν μπίζνες

Μάλιστα, με το βλέμμα στο… απώτερο μέλλον ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα μπορούσαν να γίνουν εμπορικοί εταίροι, στο μέλλον ή εάν η συνάντηση της Παρασκευής πάει καλά.

«Η Ρωσία έχει αρκετά πολύτιμη γη, εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικεντρωθεί στις μπίζνες και όχι στον πόλεμο» είπε σε μια αποστροφή του λόγου του για να προσθέσει «θα γνωρίζω στα πρώτα δύο λεπτά εάν θα μπορούμε να έχουμε συμφωνία, γιατί αυτό κάνω, κάνω συμφωνίες».