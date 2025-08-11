Θανατηφόρο κύμα καύσωνα στη νότια Ευρώπη

Συναγερμός έχει σημάνει στα κράτη της νότιας Ευρώπης που πλήττονται από ισχυρά κύματα καύσωνα (και) φέτος. Ο υδράργυρος χτυπάει «κόκκινο», με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν –κατά τόπους– ακόμα και τους 44° C, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που πυροδοτεί τεράστιες πυρκαγιές σε όλη τη Μεσόγειο.

Οι εξελίξεις προβληματίζουν έντονα τους επιστήμονες που χτυπούν συνεχή «καμπανάκια» για τους σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν.

Στη Γαλλία, το πρωί της Δευτέρας, η Météo-France έστειλε προειδοποίηση για καύσωνα στις περισσότερες από τις μισές περιοχές της χώρες: με 12 από τις 96 διοικητικές μονάδες στην ηπειρωτική χώρα να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο «κόκκινου συναγερμού». Την ίδια ώρα, η ισπανική Aemet προειδοποίησε για «ακραίο κίνδυνο» στη Σαραγόσα και τη Χώρα των Βάσκων, καθώς εξέδωσε «κίτρινες» και «πορτοκαλί» προειδοποιήσεις για σχεδόν όλη την υπόλοιπη χώρα.

Αμφότερες οι παραπάνω μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν θερμοκρασίες άνω των 40°C τις επόμενες ημέρες και ζητούν επαγρύπνηση εν μέσω προβλέψεων για «ένα πολύ έντονο, ακόμη και εξαιρετικό» καύσωνα σε μέρη της ηπείρου.

Φονικές πυρκαγιές

Οι υψηλές θερμοκρασίες τρομάζουν τους ειδικούς, καθώς οι πυροσβέστες δίνουν καθημερινές μάχες για να περιορίσουν τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξεσπούν. Στη Γαλλία, ένα άτομο σκοτώθηκε, ενώ τραυματίστηκαν 20 πυροσβέστες και πέντε πολίτες, κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης πυρκαγιάς από το 1949, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο την Κυριακή.

Στην Ιταλία (όπου αναμένεται θερμοκρασία 40°C να πλήξει τη Φλωρεντία την Τετάρτη), τα τουριστικά μονοπάτια έκλεισαν στον Βεζούβιο την Κυριακή, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονταν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Στα Βαλκάνια, Κροάτες αξιωματούχοι επαίνεσαν τις «υπεράνθρωπες» προσπάθειες των πυροσβεστών, καθώς έσβησαν μια μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Σπλιτ, ενώ Σέρβοι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για «ακραίες συνθήκες» για την ανάπτυξη πυρκαγιών σε θερμοκρασίες έως και 40°C. Οι πυρκαγιές στην Αλβανία και το Μαυροβούνιο ανάγκασαν επίσης ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Λεόν και τη Ζαμόρα την Κυριακή ανάγκασαν περισσότερους από 1.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ μεγάλες πυρκαγιές συνέχισαν να καίνε στη Γαλικία.

Η Cristina Santín Nuño, επιστήμονας πυρκαγιών στο Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, δήλωσε ότι ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών ήταν «αναμενόμενος» έπειτα από μια βροχερή άνοιξη που βοήθησε τα φυτά να αναπτυχθούν, ακολουθούμενη από ακραία ζέστη, ισχυρούς ανέμους και μεγάλες περιόδους χωρίς βροχή. «Αν προσθέσουμε σε αυτό τη σχετικά εύκολη πιθανότητα μια σπίθα να προκαλέσει πυρκαγιά, κάπου... έχουμε όλα τα συστατικά για το "κοκτέιλ" που βλέπουμε αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Αναμένονται νέα... ρεκόρ

Οι Γάλλοι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι τα ρεκόρ ζέστης είναι πιθανό να καταρριφθούν τις προσεχείς ημέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου στα νοτιοδυτικά. Οι θερμοκρασίες έφτασαν στο ρεκόρ των 41,4 βαθμών Κελσίου στο χωριό Τουρμπ, κοντά στο Μπεζιέ, το Σαββατοκύριακο.

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες αναμενόταν να αυξηθούν περαιτέρω στα νότια και ανατολικά. Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι αναμένει ζέστη 37-39°C σε όλο το εσωτερικό της Ιβηρικής χερσονήσου, με μέγιστες θερμοκρασίες πάνω από 40°C στο εσωτερικό της Χώρας των Βάσκων, ενώ ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει πάνω από τους 44°C στο Γουαδαλκιβίρ.