Σεισμός 6,1 Ρίχτερ ταρακούνησε την Τουρκία

Ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε τη δυτική Τουρκία, νωρίς σήμερα το βράδυ, ενώ έγινε αισθητή και σε ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η Άγκυρα μιλά για δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 6 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να βρίσκεται στο Μπαλικεσίρ και το εστιακό βάθος να είναι στα 11 χλμ.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, αλλά υπάρχουν υλικές ζημιές. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, ένα κτίριο κατέρρευσε.