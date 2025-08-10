Η αντίδραση Ζελένσκι στην κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο, και είμαι ευγνώμων σε όποιον στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και στον λαό μας».

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, προστατεύοντας παράλληλα τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο, και είμαι ευγνώμων σε όποιον στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και στον λαό μας σήμερα για χάρη της ειρήνης στην Ουκρανίας, που υπερασπίζεται τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών μας κρατών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

«Η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως τη δήλωση από τον πρόεδρο Μακρόν, την πρωθυπουργό Μελόνι, τον καγκελάριο Μερτς, τον πρωθυπουργό Τουσκ, τον πρωθυπουργό Στάρμερ, την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο Στουμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία».

Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν, σε κοινή ανακοίνωσή τους, να διατηρηθεί η πίεση στη Ρωσία για την επίτευξη της ειρήνης και επανέλαβαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία, πριν από την επικείμενη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο προσυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.

«Χαιρετίζουμε το έργο του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ για να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία» και «είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το έργο αυτό σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς και συνεχίζοντας την ουσιαστική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή μας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης αυτής μέσω του έργου της συμμαχίας των προθύμων, και διατηρώντας και επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα στη Ρωσική Ομοσπονδία», αναφέρει κοινή ανακοίνωση ευρωπαίων ηγετών.