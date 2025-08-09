WSJ: Tι ζητά ο Πούτιν για να λήξει ο πόλεμος

Σκληρή αναμένεται η διαπραγμάτευση στην Αλάσκα • Ο Ζελένσκι αισθάνεται πως κινδυνεύει και πως οι ΗΠΑ μπορεί να τον εγκαταλείψουν, χωρίς να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του

Ραγδαίες οι εξελίξεις στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, μετά τη γνωστοποίηση του ραντεβού Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου. Στο «μενού» της συνάντησης ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιθυμεί συμφωνία και κατάπαυση πυρός, κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί πριν την επανεκλογή του.

Από την άλλη πλευρά, ο Πούτιν αισθανόμενος πως κερδίζει στο πολεμικό μέτωπο, θέτει όρους και προϋποθέσεις για να σταματήσει την αιματοχυσία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ρώσος πρόεδρος κατέθεσε στην κυβέρνηση Τραμπ μία πρόταση για τη λήξη του πολέμου, μέσω του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ που πήγε στη Μόσχα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζητά από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να αποσύρει τις δυνάμεις της από όλη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ και η Ρωσία να αποκτήσει τον έλεγχο της περιοχής. Παράλληλα, η Ρωσία επιθυμεί το Λουχάνσκ, καθώς και τη χερσόνησο της Κριμαίας που προσάρτησε το 2014 και ζητά να αναγνωριστεί ως ρωσικό έδαφος. Η Ρωσία απαιτεί επί της ουσίας η Ουκρανία να εκχωρήσει τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και να πάψει να δέχεται δυτική στρατιωτική βοήθεια. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία κατέχει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν σημαντικές περιοχές - οχυρά.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, η ρωσική πρόταση δεν περιλαμβάνει άμεσα το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ένταξης στο ΝΑΤΟ. Αναφορικά με την Ε.Ε., ο Πούτιν δεσμεύεται να νομοθετήσει πως δεν θα επιτεθεί στην Ευρώπη εάν ικανοποιηθούν τα παραπάνω αιτήματά του. Ο ισχυρισμός αυτός αντιμετωπίζεται με έντονο σκεπτικισμό από Ευρωπαίους αξιωματούχους, περιγράφει η WSJ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η πρόταση του Ρώσου προέδρου δεν αποτελεί σημαντική πρόοδο, αλλά ήταν δελεαστική ώστε να αρχίσει η διαπραγμάτευση, την επόμενη εβδομάδα, κατά τη συνάντησή τους - με απόντα τον Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς χθες αν η Ουκρανία θα κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο δυνητικής συμφωνίας, απάντησε πως «θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και τον δυο, αλλά θα μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα». «Συζητάμε για μια περιοχή όπου μαίνονται μάχες επί τριάμισι χρόνια, είναι περίπλοκο, στ’ αλήθεια δεν είναι εύκολο (...) όμως θα ανακτήσουμε μέρος της», είπε, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Αδειάζουν» τον Ζελένσκι;

Από την άλλη πλευρά, ο Ουκρανός πρόεδρος αισθάνεται πως κινδυνεύει και πως οι ΗΠΑ μπορεί να τον εγκαταλείψουν, χωρίς να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση θα γίνει με την απουσία του Ουκρανού προέδρου. Το Κίεβο χαρακτηρίζει «απαράδεκτες» τις απαιτήσεις της Μόσχας και αξιώνει την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων όπλων και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων.