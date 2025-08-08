Ο Αντόνιο Κόστα ζητά την ανάκληση του ισραηλινού σχεδίου για κατάληψη της Γάζας

Η απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας «πρέπει να έχει συνέπειες στις σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προσθέτοντας ότι αυτό θα αξιολογηθεί από το Συμβούλιο και κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της.
«(Η απόφαση) όχι μόνο παραβιάζει τη συμφωνία με την ΕΕ που ανακοίνωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος στις 19 Ιουλίου, αλλά υπονομεύει και τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις παγκόσμιες αξίες», τόνισε ο Κόστα, ο οποίος ηγείται του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που εκπροσωπεί τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, σε ανακοίνωσή στο X.
Ο Κόστα χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα «δραματική», σημειώνοντας ότι η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας θα επιδείνωνε μόνο περαιτέρω την κατάσταση.
Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε το Ισραήλ να αναθεωρήσει το σχέδιό του για την Γάζα.
Στα τέλη Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη αποφανθεί ότι το Ισραήλ παραβίαζε ένα άρθρο της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρότεινε την αναστολή ορισμένων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για ισραηλινές νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Ωστόσο, αυτή η απόφαση δεν έχει ακόμη λάβει το πράσινο φως από τα κράτη μέλη. Οι 27 εμφανίζονται διχασμένοι ιδιαίτερα ως προς τη στάση που πρέπει να υιοθετήσουν απέναντι στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου του στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς.
