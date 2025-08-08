Αθήνα, 32°C
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
trump_putin_1020
Ap Photo

Bloomberg: Ουάσινγκτον και Μόσχα ετοιμάζουν σχέδιο εκεχειρίας με διατήρηση των ρωσικών κατειλημμένων εδαφών στην Ουκρανία

To Bloomberg μεταδίδει ότι Ουάσιγκτον και Μόσχα στοχεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα «κλείδωνε» τη ρωσική κατοχή σε εδάφη που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της, κυρίως στην ανατολική Ουκρανία.

H Ουάσιγκτον και η Μόσχα στοχεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα «κλείδωνε» τη ρωσική κατοχή σε εδάφη που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται προς μια συμφωνία για εδάφη ενόψει μιας σχεδιαζόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Το Reuters δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει τις λεπτομέρειες του εν λόγω ρεπορτάζ.

