Τουρκία: Μεγάλη φωτιά στα Δαρδανέλια - Έκλεισε η πρόσβαση στα Στενά

Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται από το μεσημέρι σε εξέλιξη στην επαρχία των Δαρδανελλίων (Τσανάκαλε) της βορειοδυτικής Τουρκίας. Εξαιτίας του πυκνού καπνού διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελίων.
Από την πυρκαγιά απειλούνται κατοικημένες περιοχές, από όπου απομακρύνονται οι κάτοικοι, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας. Η φωτιά είναι ορατή και από το κέντρο της πόλης των Δαρδανελίων, τα οποία έχουν επίσης καλυφθεί από πυκνό καπνό
Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στη 13:30 το μεσημέρι κοντά στο χωριό Σαριτζάελι, περίπου 10 χλμ. νοτιονατολικά από το κέντρο της πόλης. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας