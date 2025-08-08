Αθήνα, 30°C
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
φωτιά στην Τουρκία
φωτογραφία αρχείου | Ap photo

Τουρκία: Μεγάλη φωτιά στα Δαρδανέλια - Έκλεισε η πρόσβαση στα Στενά

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται από το μεσημέρι σε εξέλιξη στα Δαρδανέλια (Τσανάκαλε) της βορειοδυτικής Τουρκίας και εξαιτίας του πυκνού καπνού που προκύπτει από αυτήν διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελίων.

Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται από το μεσημέρι σε εξέλιξη στην επαρχία των Δαρδανελλίων (Τσανάκαλε) της βορειοδυτικής Τουρκίας. Εξαιτίας του πυκνού καπνού διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελίων.

Από την πυρκαγιά απειλούνται κατοικημένες περιοχές, από όπου απομακρύνονται οι κάτοικοι, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας. Η φωτιά είναι ορατή και από το κέντρο της πόλης των Δαρδανελίων, τα οποία έχουν επίσης καλυφθεί από πυκνό καπνό

Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στη 13:30 το μεσημέρι κοντά στο χωριό Σαριτζάελι, περίπου 10 χλμ. νοτιονατολικά από το κέντρο της πόλης. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

