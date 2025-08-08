Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
32.6° 30.7°
5 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
34.7° 32.0°
3 BF
34%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
35.0° 32.1°
3 BF
41%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
4 BF
35%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
4 BF
31%
Βέροια
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
0 BF
33%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
3 BF
20%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
3 BF
20%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.1° 28.3°
5 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.9° 30.4°
4 BF
54%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
6 BF
54%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.9° 28.7°
2 BF
58%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
34°C
33.9° 33.9°
4 BF
40%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.9° 33.9°
4 BF
24%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 32.2°
3 BF
40%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
32.8° 32.1°
3 BF
61%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
35%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
34.4° 32.3°
3 BF
36%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 33.3°
3 BF
32%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
1 BF
38%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
Συνάντηση Τραμπ-Μελόνι
AP Photo/Alex Brandon

«Ναι» από τις ΗΠΑ αλλά «όχι» από τη Ρωσία για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Ρώμη

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Σε επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Τζόρτζια Μελόνι, οι δύο πολιτικοί ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί στην Ρώμη η συνάντηση κορυφής μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, ενδεχόμενο το οποίο απορρίπτει η ρωσική κυβέρνηση.

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, κατά την οποία φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο να οργανωθεί στη Ρώμη η συνάντηση του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο οποίος αναφέρεται σε αμερικανικές πηγές, η Ουάσιγκτον και η Ρώμη θα ήταν έτοιμες να συνεργαστούν για να μπορέσει να διεξαχθεί η συνάντηση κορυφής στην «Αιώνια Πόλη» και η Ιταλίδα πρωθυπουργός δέχθηκε με ενθουσιασμό τη σχετική πρόταση.

Η ρωσική κυβέρνηση, όμως, μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Tass, απάντησε ότι «θα πρέπει να επιλεγεί μια πόλη εκτός Ευρώπης». Σύμφωνα με Ιταλούς σχολιαστές, η αρνητική στάση της Ρωσίας οφείλεται στο ότι θεωρεί τη θέση της ιταλικής κυβέρνησης στο ουκρανικό «σαφώς μεροληπτική».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Ναι» από τις ΗΠΑ αλλά «όχι» από τη Ρωσία για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Ρώμη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual