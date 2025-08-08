Ο Μερτς «παγώνει» μέχρι νεωτέρας τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

Το Βερολίνο κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση «να μην προβεί σε περαιτέρω βήματα προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης» • Μισό δισ. οι εξαγωγές γερμανικών όπλων από τον Οκτώβρη του 2023

Η Γερμανία αναστέλλει «μέχρι νεωτέρας» την προς το Ισραήλ εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον γενοκτονικό πόλεμος της Γάζας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υπό το φως των σοκαριστικών εξελίξεων της σχεδιαζόμενης νέας ισραηλινής επίθεσης για την ολοκληρωτική «ισόπεδωση» της Γάζας.

Το Βερολίνο κάλεσε σε αυστηρό τόνο την ισραηλινή κυβέρνηση «να μην προβεί σε περαιτέρω βήματα προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».

Η απόφαση απαγόρευσης εξαγωγής εξοπλισμού ελήφθη λόγω της «ακόμα πιο σκληρής στρατιωτικής δράσης του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία αποφάσισε το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο χθες το βράδυ», δήλωσε ο Φ. Μερτς και πρόσθεσε ότι «μέχρι νεωτέρας δεν θα εγκριθούν περαιτέρω εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην Λωρίδα της Γάζας». Η γερμανική κυβέρνηση, τόνισε, «εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τα συνεχιζόμενα βάσανα του άμαχου πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας», δεν διευκρίνισε ωστόσο ποιος ακριβώς στρατιωτικός εξοπλισμός επηρεάζεται από την απόφαση.

Τα ξημερώματα, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε το φονικό σχέδιο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χθες το βράδυ για την εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων. Το σχέδιο προβλέπει την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού. Νωρίτερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Παρασκευή ότι η απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας είναι λανθασμένη και κάλεσε την κυβέρνηση να την επανεξετάσει.

«Με την σχεδιαζόμενη επίθεση, η ισραηλινή κυβέρνηση αναλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για την παροχή βοήθειας από ό,τι μέχρι τώρα. Πρέπει να επιτρέψει την πλήρη πρόσβαση για την παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών του ΟΗΕ και άλλων μη κυβερνητικών ιδρυμάτων. Μετά τα σωστά βήματα των τελευταίων ημερών, το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει συνολικά και βιώσιμα την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς και, αναφερόμενος στα στρατιωτικά σχέδια του Ισραήλ, υπογράμμισε: «Η γερμανική κυβέρνηση καλεί επειγόντως την ισραηλινή κυβέρνηση να μην προβεί σε περαιτέρω βήματα προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».

Η γερμανική κυβέρνηση απέρριπτε μέχρι τώρα την απαγόρευση εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς (SPD) επέκτεινε μάλιστα περαιτέρω τις άδειες για παραδόσεις όπλων.

Από τον Οκτώβρη 2023, η Γερμανία έχει εγκρίνει εξαγωγές όπλων αξίας σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απάντηση του υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας σε ερώτημα της Αριστεράς, επιτράπηκε η παράδοση όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ αξίας 485,1 εκατομμυρίων ευρώ...