Διχάζει τη γερμανική κυβέρνηση η εκλογή υποψηφίων για το Συνταγματικό Δικαστήριο

Η πρόταση των Σοσιαλδημοκρατών, η αντιπαράθεση SPD με CDU/CSU και η νέα καθυστέρηση στην εκλογή δικαστών στο ανώτατο δικαστικό όργανο της χώρας.

Μια πρόταση των Σοσιαλδημοκρατών για μια αμφιλεγόμενη υποψηφιότητα στο ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, προκάλεσε αντιπαράθεση στη συγκυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών στη χώρα.

Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Πότσνταμ Φράουκε Μπρόζιους-Γκέρσντορφ απέσυρε σήμερα την υποψηφιότητά της για το ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, μετά τις αντιρρήσεις που εξέφρασαν βουλευτές της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU).

«Έπειτα από προσεκτική εξέταση, δεν είμαι πλέον διαθέσιμη για εκλογή ως δικαστής του ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Τις τελευταίες εβδομάδες και ημέρες, η κοινοβουλευτική ομάδα CDU/CSU μου κατέστησε σαφές - τόσο δημοσίως όσο και κατ' ιδίαν - ότι η εκλογή μου είναι εκτός συζήτησης», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μπρόζιους-Γκέρσντορφ και επισημαίνει ότι η διένεξη που προέκυψε γύρω από το πρόσωπό της απειλεί να διαλύσει το «συνολικό πακέτο για τις δικαστικές εκλογές», θέτοντας σε κίνδυνο την εκλογή των δύο άλλων υποψήφιων, τους οποίους θέλει να προστατεύσει.

«Είναι επίσης απαραίτητο να αποτραπεί η κλιμάκωση της διαμάχης του συνασπισμού για τις δικαστικές εκλογές και η έναρξη μιας εξέλιξης της οποίας οι επιπτώσεις για την δημοκρατία είναι απρόβλεπτες», προσθέτει η Μπρόζιους - Γκέρσντορφ.

Η εκλογή της Φράουκε Μπρόζιους - Γκέρσντορφ και δύο άλλων υποψηφίων για το ανώτατο δικαστήριο της Γερμανίας έπρεπε να ολοκληρωθεί τον περασμένο Ιούλιο από την ομοσπονδιακή Bundestag (γερμανική κάτω βουλή), αλλά αναβλήθηκε, όταν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU εξέφρασαν επιφυλάξεις για την νομικό, η οποία είχε προταθεί από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Οι επικριτές αναφέρονταν κυρίως σε αμφιλεγόμενες θέσεις που είχε διατυπώσει η υποψήφια π.χ. για τις αμβλώσεις και τον πιθανό υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ κατηγορίες περί λογοκλοπής στην διδακτορική της διατριβή απορρίφθηκαν επισήμως.

Η Μπρόζιους - Γκέρσντορφ αρχικά επέμεινε στην υποψηφιότητά της, διευκρίνισε ωστόσο ότι θα αποσυρθεί, εάν κατά τη διάρκεια της συζήτησης απειληθεί το κύρος του δικαστηρίου. «Αυτή είναι μια ζημιά για την οποία δεν θέλω να θεωρηθώ υπεύθυνη. Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο πρέπει να μπορεί να εργάζεται ειρηνικά και να παραμένει λειτουργικό», τόνισε.