Η Ρωσία αποχωρεί από το μορατόριουμ μικρών και μεσαίων πυραύλων

Η Ρωσία θεωρεί πως δεν δεσμεύεται πλέον από μορατόριουμ σχετικά με την ανάπτυξη πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα.

Οι ΗΠΑ είχαν αποσυρθεί από τη συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς (INF) το 2019. Ακολούθως, η Ρωσία είχε δηλώσει ότι δεν θα αναπτύξει τέτοια όπλα εφόσον και οι ΗΠΑ έκαναν το ίδιο.

Ωστόσο, τον περασμένο Δεκέμβριο ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Μόσχα θα έπρεπε να αλλάξει στάση, ανταποκρινόμενη σε «αποσταθεροποιητικές ενέργειες» των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε στρατηγικό επίπεδο.

«Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται προς την ανάπτυξη αμερικανικής κατασκευής πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς σε εδάφη της Ευρώπη και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει πως οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση ενός μονομερούς μορατόριουμ σχετικά με την ανάπτυξη παρόμοιων όπλων έχουν εκλείψει», αναφέρει η ανακοίνωση.

Russia no longer considers itself bound by a moratorium on the deployment of ground-based intermediate and shorter range missiles, the Foreign Ministry said https://t.co/aeMmtGdVVg