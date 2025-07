Δεκαπέντε κράτη πιέζουν για Γάζα και Δυτική Όχθη υπό παλαιστινιακή διοίκηση

Η Γαλλία μαζί με άλλα 14 κράτη συνυπογράφουν ένα ψήφισμα που, σύμφωνα με τη Guardian, υποδεικνύει ότι θα υπάρξει ένα νέο κύμα αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από κράτη όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και ο Καναδάς, τους επόμενους μήνες.

Το «Κάλεσμα της Νέας Υόρκης», το οποίο δημοσιεύθηκε τη Τετάρτη από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρρότ, αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις από τις λοιπές 14 υπογράφουσες χώρες έχουν αναγνωρίσει ή έχουν εκφράσει ή εκφράζουν τώρα την πρόθεση να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Οι υπογράφουσες χώρες είναι, μεταξύ άλλων, η Ανδόρα, η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Λουξεμβούργο, η Νέα Ζηλανδία, η Πορτογαλία και το Σαν Μαρίνο, χώρες οι οποίες δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμη τη Παλαιστίνη ως κυρίαρχο κράτος. Επίσης υπογράφουν και οι Ισπανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Μάλτα, Νορβηγία και Σλοβενία οι οποίες έχουν προχωρήσει ήδη σε σχετικές πρωτοβουλίες. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει εκφράσει την πρόθεσή του να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ατον Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η δήλωση, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από την ολοκλήρωση της τριήμερης διάσκεψης του ΟΗΕ με θέμα την αναβίωση της λύσης των δύο κρατών για την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, ανέφερε επίσης ότι τα κράτη θα «επαναλάβουν την αταλάντευτη δέσμευσή τους στο όραμα της λύσης των δύο κρατών, όπου δύο δημοκρατικά κράτη, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, θα συνυπάρχουν ειρηνικά εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων».

Τονίζει επίσης τη «σημασία της ενοποίησης της Λωρίδας της Γάζας με τη Δυτική Όχθη υπό την Παλαιστινιακή Αρχή».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μέσα από μια κλιμακούμενη πίεση προς το Ισραήλ να τερματίσει τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023 ως απάντηση σε επιδρομή της Χαμάς που οδήγησε στο θάνατο 1.200 ανθρώπων, κυρίως Ισραηλινών, και στη σύλληψη περισσότερων από 250 αιχμαλώτων. Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που ακολούθησε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Ο Κίρ Στάρμερ δήλωσε την Τρίτη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει το κράτος τον Σεπτέμβριο εκτός αν η ισραηλινή κυβέρνηση συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και δεσμευτεί για μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχικά δηλώσει ότι δεν τον «ενοχλούσε η θέση του [Στάρμερ]. Αυτή τη στιγμή το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να ταΐσω τον κόσμο».

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι επιθυμεί να αναγνωρίσει τη Παλαιστίνη, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη σημαντικής προόδου στις διαπραγματεύσεις.

«Σε όλη την πολιτική μου καριέρα, έχω δηλώσει ότι υποστηρίζω τη δημιουργία δύο κρατών, το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει εντός ασφαλών συνόρων και το δικαίωμα των Παλαιστινίων να πραγματοποιήσουν τις νόμιμες προσδοκίες τους για το δικό τους κράτος. Αυτός είναι ο στόχος μου», δήλωσε ο Αυστραλιανός ομοσπονδιακός πρωθυπουργός.

Τα δημόσια ΜΜΕ του Καναδά ανέφεραν επίσης ότι η κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους αλλά χωρίς κάποια απόφαση προς το παρόν. Ο Κάρνι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μια εξ' αποστάσεως συνεδρίαση της καναδικής κυβέρνησης για τη Μέση Ανατολή την Τετάρτη, σύμφωνα με το CBC του Καναδά.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντέιμον, καταδίκασε τη δήλωση: «Ενώ οι όμηροί μας μαραζώνουν στα τρομοκρατικά τούνελ της Χαμάς στη Γάζα, αυτές οι χώρες επιλέγουν να κάνουν κούφιες δηλώσεις αντί να επενδύσουν τις προσπάθειές τους στην απελευθέρωσή τους», δήλωσε ο Ντέιμον. «Αυτό είναι υποκρισία και χάσιμο χρόνου που νομιμοποιεί την τρομοκρατία και απομακρύνει κάθε πιθανότητα προόδου στην περιοχή. Όσοι θέλουν πραγματικά να σημειώσουν πρόοδο πρέπει να ξεκινήσουν με μια κατηγορηματική απαίτηση για την άμεση επιστροφή όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς».

