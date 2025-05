Σύνοδος της «Συμμαχίας Προθύμων» το Σάββατο στο Κίεβο

Η Ουκρανία θα φιλοξενήσει συνάντηση των ηγετών των χωρών της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» το Σάββατο, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Χρειαζόμαστε αυτή τη συμμαχία και θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να εγγυάται την ασφάλεια σύμφωνα με το κοινό μας όραμα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε ποιοι από τους ηγέτες επρόκειτο να έρθουν στο Κίεβο για τη συνάντηση του συνασπισμού, νωρίτερα πάντως αυτή την εβδομάδα ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι σκόπευε να επισκεφθεί την Ουκρανία στο εγγύς μέλλον.

Με επικεφαλής τη Γαλλία και τη Βρετανία, η συμμαχία αυτή σχηματίστηκε νωρίτερα φέτος, υπό την ανησυχία των Ευρωπαίων ότι οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον ασπίδα υποστήριξης στην Ουκρανία, στον πόλεμό της κατά της ρωσικής εισβολής. Η πρόοδος ωστόσο, σχετικά με τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ευρώπη στην παροχή εγγυήσεων ασφάλειας μετά τον πόλεμο αποδεικνύεται δύσκολη, με την προοπτική μιας εκεχειρίας να είναι μακρινή και να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα ανταποκριθεί η Ρωσία και από το κατά πόσον οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν τους συμμάχους τους.

