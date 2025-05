Κοινά αμυντικά προγράμματα και στρατιωτική συνεργασία εξήγγειλαν Μακρόν και Μερτς

Ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος συναντήθηκε την Τετάρτη στο Παρίσι με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι θέλει «να μιλήσει με τη Γαλλία και τη Βρετανία» για το θέμα της πυρηνικής «αποτροπής».

Η συζήτηση αυτή «θεωρείται κατηγορηματικά ως συμπληρωματική σε ό,τι έχουμε ήδη πει με τους Αμερικανούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο Μερτς στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Μακρόν. «Θα αναθέσουμε στους αρμόδιους υπουργούς μας να ξεκινήσουν αυτήν τη συζήτηση», πρόσθεσε. Ο Μερτς σημείωσε πάντως ότι «δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης των εγγυήσεων ασφαλείας που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη». Ενώπιον της θεαματικής προσέγγισης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν, και της ενδεχόμενης «αποδέσμευσης» της Ουάσινγκτον από την Ευρώπη, ο Μερτς κάλεσε τον Φεβρουάριο τη Γαλλία και τη Βρετανία, τις δύο ευρωπαϊκές πυρηνικές δυνάμεις, να συζητήσουν «εάν η Γερμανία θα μπορούσε νε επωφεληθεί από έναν πιθανό πυρηνικό διαμοιρασμό των πυρηνικών ή τουλάχιστον εάν θα της παρείχαν πυρηνική ασφάλεια».

