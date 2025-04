Βελτίωση των ρωσοευρωπαϊκών σχέσεων προβλέπει ο Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αμφιβάλλει για το ότι η Μόσχα, αργά ή γρήγορα, θα αποκαταστήσει τις σχέσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες. Υποστήριξε ότι πολλοί στην Ευρώπη συμμερίζονται τη θέση της Ρωσίας σε ορισμένα ζητήματα.

Παράλληλα εκτίμησε ότι ορισμένες μικρές ομάδες Ουκρανών στρατιωτών εξακολουθούν να κρύβονται σε υπόγεια και κρησφύγετα στη δυτική περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Ο Πούτιν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα τηλεφώνησε στους ανώτατους διοικητές του στο Κουρσκ για να τους συγχαρεί για τη «νίκη», το τέλος της επιχείρησής τους και την εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή, μετά την εισβολή ουκρανικής δύναμης από τα σύνορα τον περασμένο Αύγουστο.

Putin Says Small Groups of Three or Four Ukrainian Soldiers Trapped in Kursk Regionhttps://t.co/IJ94qZ4iM3