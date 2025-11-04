Πέθανε το δεξί χέρι του Μπους, Ντικ Τσέινι

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο 46ος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που υπήρξε από τους ένθερμους υποστηρικτές της αμερικάνικης εισβολής στο Ιράκ, βασιζόμενος σε ισχυρισμούς περί όπλων μαζικής καταστροφής, που αποδείχθηκαν αβάσιμοι.

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ο Ντικ Τσέινι, 46ος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και δεξί χέρι του Τζορτζ Μπους για δύο θητείες μεταξύ 2001 και 2009.

Όπως σημειώνει το CNN, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράκ, βασιζόμενος σε ισχυρισμούς περί όπλων μαζικής καταστροφής, οι οποίοι αποδείχθηκαν αβάσιμοι.

Στα τελευταία του χρόνια, που παρέμενε σκληροπυρηνικός συντηρητικός, απομονώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το κόμμα του λόγω της έντονης κριτικής του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «δειλό» και τη μεγαλύτερη απειλή που αντιμετώπισε ποτέ η δημοκρατία.

Ο Τσέινι βρισκόταν στον Λευκό Οίκο το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ενώ ο πρόεδρος Μπους έλειπε από την πόλη. Η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους που συντάραξε όλον τον κόσμο, τον άλλαξε ως άνθρωπο, όπως είπε και έκτοτε δήλωνε αποφασισμένος να εκδικηθεί τις επιθέσεις που οργάνωσε η Αλ Κάιντα και να επιβάλει την ηγεμονία των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Πριν γίνει αντιπρόεδρος, υπηρέτησε ως:

Υπουργός Άμυνας (1989-1993) κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου, επιβλέποντας τις επιχειρήσεις "Just Cause" στον Παναμά και "Desert Storm" (Πόλεμος του Κόλπου) στη Μέση Ανατολή.

Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων για την πολιτεία του Ουαϊόμινγκ (1979-1989), όπου υπηρέτησε σε ηγετικές θέσεις.

Προσωπάρχης του Επιτελείου του Λευκού Οίκου για τον πρόεδρο Τζέραλντ Φορντ (1975-1977).

Ιδιωτικός Τομέας: Μεταξύ των πολιτικών του θητειών, διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος (CEO) της εταιρείας Halliburton, ενός κολοσσού υπηρεσιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, από το 1995 έως το 2000.