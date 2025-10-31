CNN: «Πράσινο φως» από το πεντάγωνο για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο

Η τελική απόφαση στα χέρια του Τραμπ • Υπάρχουν πολλά επιχειρησιακά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν για να μπορέσει το Κίεβο να χρησιμοποιήσει τα πυραυλικά συστήματα • Αλλάζει το αφήγημα κάθε εβδομάδα ο Λευκός Οίκος

Το αμερικανικό πεντάγωνο έδωσε το «πράσινο φως» στον Λευκό Οίκο για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, αφού αξιολόγησε ότι αυτό δεν θα επηρέαζε αρνητικά τα αμερικανικά αποθέματα, μεταδίδει το CNN. Τώρα, η τελική απόφαση είναι στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά το «ναυάγιο» της νέας συνάντησης με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ότι θα προτιμούσε να μην τροφοδοτήσει με πυραύλους την Ουκρανία, επικαλούμενος τα περιορισμένα αποθέματα. «Δεν θέλουμε να χαρίσουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας», είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωνε πως οι ΗΠΑ έχουν «πολλούς Tomahawk» που θα μπορούσαν να δώσουν στην Ουκρανία... Αμερικανοί και Ευρωπαίοι εξεπλάγησαν όταν ο ρεπουμπλικάνος άλλαξε ριζικά τη ρητορική του και «έβαλε στο ψυγείο» το σενάριο παράδοσης πυραυλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Οι αναλυτές προσπαθούσαν να καταλάβουν τι κρύβεται πίσω από τις ξαφνικές μετατοπίσεις του Τραμπ επί του θέματος.

Ενώ το πεντάγωνο μοιάζει τώρα να μην έχει ανησυχίες για τα αποθέματα, ορισμένοι αξιωματούχοι άμυνας εξακολουθούν να αμφιβάλλουν αν η Ουκρανία θα καταφέρει να αναπτύξει αποτελεσματικά τους πυραύλους. Υπάρχουν όμως πολλά επιχειρησιακά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν για να μπορέσει το Κίεβο να χρησιμοποιήσει τα συστήματα. Για παράδειγμα, οι πύραυλοι εκτοξεύονται συνήθως από τη θάλασσα -από πλοία επιφανείας ή υποβρύχια- οπότε η Ουκρανία θα έπρεπενα τους προσαρμόσει κατάλληλα για να εκτοξευθούν από την ξηρά, εξηγεί το CNN. Το ναυτικό της Ουκρανίας είναι σοβαρά αποδυναμωμένο, αλλά ο στρατός έχει αναπτύξει επίγειους εκτοξευτές που θα μπορούσαν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Αμερικανός αξιωματούχος επεσήμανε στο CNN ότι οι Ουκρανοί μηχανικοί κατάφεραν να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τους πυραύλους Storm Shadow που παρείχε το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αρχικά σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν από σύγχρονα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ και έπρεπε να ενσωματωθούν στον γερασμένο στόλο μαχητικών αεροσκαφών της Ουκρανίας - σοβιετικού τύπου.

Σε ανάρτηση στο X, πριν λίγες ημέρες, ο Ζελένσκι δήλωνε ότι η Ουκρανία σκοπεύει να επεκτείνει τις δυνατότητές της στην εκτόξευση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, ώστε ο πόλεμος να τερματιστεί «με δίκαιους όρους» για τη χώρα. «Όλοι οι στόχοι για βαθιά επίθεση πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του μακροπρόθεσμου αποτυπώματός μας», είχε σχολιάσει.