Μόλις 7.500 πρόσφυγες το 2026 - Ο Τραμπ ψαλιδίζει τον αριθμό των μεταναστών

Οι ακροδεξιές πολιτικές στο μεταναστευτικό ζήτημα κυριαρχούν στην αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως έγινε γνωστό, το 2026 θα περιοριστεί δραματικά ο αριθμός των προσφύγων που δέχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, θα αγγίξουν το συμβολικό επίπεδο των μόλις 7.500 ανθρώπων – και πλειονότητα αυτών αναμένεται να είναι λευκοί Νοτιοαφρικανοί.

Ο παραπάνω αριθμός σηματοδοτεί μια δραματική μείωση για τις ΗΠΑ, οι οποίες στο πρόσφατο παρελθόν επέτρεπαν την είσοδο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από πολέμους ή πολιτικές διώξεις σε άλλες χώρες. Σημειώνεται ότι πέρυσι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν είχε θέσει ως ανώτατο όριο τον αριθμό των 125.000 μεταναστών.

Επισήμως, δεν δόθηκε καμία εξήγηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη μείωση του εν λόγω αριθμού. Στο σχετικό κυβερνητικό υπόμνημα αναφέρεται απλώς ότι η εισδοχή 7.500 προσφύγων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2026 «δικαιολογήθηκε από ανθρωπιστικές ανησυχίες ή είναι προς το εθνικό συμφέρον».

Σφοδρές αντιδράσεις

Η γνωστοποίηση της είδησης προκάλεσε άμεση και έντονη κριτική από οργανώσεις μετανάστευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ άλλων, το Διεθνές Πρόγραμμα Βοήθειας για τους Πρόσφυγες αναφέρει ότι «δίνοντας προνόμια στους Αφρικανούς, ενώ συνεχίζει να απαγορεύει την είσοδο σε χιλιάδες πρόσφυγες που έχουν ήδη ελεγχθεί και εγκριθεί, η κυβέρνηση πολιτικοποιεί για άλλη μια φορά ένα ανθρωπιστικό πρόγραμμα. Είναι απαράδεκτο να αποκλείονται πρόσφυγες που ολοκλήρωσαν χρόνια αυστηρών ελέγχων ασφαλείας και επί του παρόντος βρίσκονται σε επικίνδυνες και επισφαλείς καταστάσεις».

Η Krish O’Mara Vignarajah, διευθύνουσα σύμβουλος του Global Refuge με έδρα τις ΗΠΑ, σημείωσε ότι αυτή η απόφαση «μειώνει την ηθική μας υπόσταση. Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, το πρόγραμμα προσφύγων των ΗΠΑ αποτελεί σανίδα σωτηρίας για οικογένειες που εγκαταλείπουν τον πόλεμο, τις διώξεις και την καταστολή».

Ο Aaron Reichlin-Melnick, ανώτερος συνεργάτης στο Αμερικανικό Συμβούλιο Μετανάστευσης, δημοσίευσε στο X: «Από τότε που δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα Προσφύγων των ΗΠΑ το 1980, έχει δεχτεί πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους που διέφυγαν από εθνοκάθαρση και άλλες φρικαλεότητες. Τώρα θα χρησιμοποιηθεί ως δίοδος για τη λευκή μετανάστευση. Τι πτώση για ένα κόσμημα των διεθνών ανθρωπιστικών προγραμμάτων της Αμερικής».