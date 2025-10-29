Ben & Jerry’s: Ο συνιδρυτής καταγγέλλει «μπλόκο» σε παγωτό αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Μετά τη ρήξη με την πολυεθνική Unilever, αποφασίζει να την φτιάξει μόνος του • Το σορμπέ με γεύση καρπούζι θα είναι το νέο παγωτό της σειράς Ben's Best που θα δηλώνει αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό.

Ο Μπεν Κοέν, ακτιβιστής και συνιδρυτής της διάσημης εταιρείας παγωτού Ben & Jerry’s, κατήγγειλε πως η Unilever, η πολυεθνική που ελέγχει το brand, μπλόκαρε την προσπάθειά του να λανσάρει μια νέα γεύση παγωτού που θα εξέφραζε «αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη».

Ωστόσο, ο ακτιβιστής δήλωσε αποφασισμένος να προχωρήσει μόνος του, δημιουργώντας τη γεύση ανεξάρτητα, ως μέρος μιας προσωπικής σειράς, την Ben’s Best που θα περιλαμβάνει παγωτά-δηλώσεις για όλα εκείνα τα κοινωνικο-πολιτικά ζητήματα για τα οποία η Ben & Jerry's ήθελε να μιλήσει αλλά «δεν μπόρεσε ή δεν της επετράπη» να αγγίξει.

Ο ίδιος δηλώνει πως θα συνεχίσει να παλεύει «από μέσα» για να διατηρηθεί η ανεξαρτησία και ο κοινωνικός χαρακτήρας που, όπως λέει, «εδώ και 40 χρόνια έδινε στην Ben & Jerry’s ψυχή».

Καρπούζι για την Παλαιστίνη

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Κοέν και αναφέρει το BBC, θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός σορμπέ με γεύση καρπούζι, καλώντας μάλιστα το κοινό να προτείνει όνομα και συστατικά.

«Κάνω αυτό που εκείνοι δεν μπορούσαν. Φτιάχνω ένα παγωτό με γεύση καρπούζι που καλεί σε μόνιμη ειρήνη στην Παλαιστίνη και σε επανόρθωση των πληγών που έχουν ανοιχτεί εκεί», λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο που δημοσίευσε.

Η επιλογή του καρπουζιού δεν είναι τυχαία. Το φρούτο έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, καθώς τα χρώματά του – κόκκινο, πράσινο, μαύρο, άσπρο – αντικατοπτρίζουν αυτά της παλαιστινιακής σημαίας.

Ένα brand με ακτιβιστικό DNA

Η Ben & Jerry’s είναι παγκοσμίως γνωστή όχι μόνο για τις ιδιαίτερες γεύσεις της, αλλά και για τον έντονο ακτιβιστικό της χαρακτήρα. Εδώ και δεκαετίες, μιλά ανοιχτά για κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, από την κλιματική αλλαγή μέχρι τη γενοκτονία στη Γάζα.

Η σύγκρουση με τη μητρική Unilever, που απέκτησε την εταιρεία το 2000, έχει πάρει πλέον χρόνια μορφή. Ο Μπεν Κοέν και ο Τζέρι Γκρίνφιλντ έχουν επανειλημμένα καταγγείλει ότι η πολυεθνική παραβιάζει την «κοινωνική αποστολή» της Ben & Jerry’s.

Χαρακτηριστικά, το 2021 η Ben & Jerry’s είχε αρνηθεί να πουλήσει τα προϊόντα της σε ισραηλινές κατεχόμενες περιοχές. Η Unilever αντέδρασε πουλώντας τη δραστηριότητα της εταιρείας στο Ισραήλ σε τοπικό αδειούχο, επιτρέποντας έτσι στο παγωτό να συνεχίσει να κυκλοφορεί στη Δυτική Όχθη.