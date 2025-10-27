Εμμένει για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ο Ζελένσκι και καλεί τον Τραμπ να δράσει

Υποστήριξε ότι ο τρόπος για να πειστεί ο Πούτιν να διαπραγματευτεί σοβαρά είναι να δοθεί στην Ουκρανία η δυνατότητα να χτυπήσει στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Αποφασισμένος φέρεται ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποκτήσει η χώρα του πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, τύπου Τόμαχοκ. Οι εν λόγω πύραυλοι μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στο Κίεβο να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία –συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας–, με τους Ουκρανούς να υποστηρίζουν ότι αυτό θα ανάγκαζε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται ότι ο Ζελένκσι ζητά από τις ΗΠΑ πυραύλους τύπου Τόμαχοκ επί εποχής Τζο Μπάιντεν: ωστόσο, ούτε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ικανοποιήσει την επιθυμία του Κιέβου.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν έχει κάνει σαφές ότι ενδεχόμενη τροφοδοσία του Κιέβου με τους εν λόγω πυραύλους θα αποτελέσει ένα «εντελώς νέο στάδιο κλιμάκωσης» του πολέμου.

Μιλώντας στον ιστότοπο Axios, ο Ζελένκσι ανέφερε ότι οι νέες κυρώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Ρωσίας θα βλάψουν τη ρωσική πολεμική μηχανή, αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να χρειάζεται πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Όπως δήλωσε, οι κυρώσεις «θα κάνουν τη διαφορά», αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ο Πούτιν δεν θα υποχωρήσει εκτός αν ο Τραμπ ασκήσει μεγαλύτερη πίεση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ανησυχεί για την κλιμάκωση. Αλλά νομίζω ότι αν δεν υπάρξουν διαπραγματεύσεις, θα υπάρξει κλιμάκωση ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι αν ο Πούτιν δεν σταματήσει, χρειαζόμαστε κάτι για να τον σταματήσουμε. Οι κυρώσεις είναι ένα τέτοιο όπλο, αλλά χρειαζόμαστε και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Όπως υποστήριξε, ο τρόπος για να πειστεί ο Πούτιν να διαπραγματευτεί σοβαρά είναι να δοθεί στην Ουκρανία η δυνατότητα να χτυπήσει στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Ισχυρίστηκε ότι κατά την πρόσφατη επικοινωνία του με τον Τραμπ, ανέφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η Ουκρανία δεν θα χρειαστεί καν να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους αμέσως. Αν ο Πούτιν γνωρίζει ότι η μη συζήτηση ενέχει τον κίνδυνο «προβλημάτων με τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας», τότε θα διαπραγματευτεί, υποστήριξε ο Ζελένσκι.

«Δεν μιλάμε μόνο για τους Τόμαχοκ. Οι ΗΠΑ έχουν πολλά παρόμοια πράγματα που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για εκπαίδευση. Νομίζω ότι ο τρόπος "συνεργασίας" με τον Πούτιν είναι μόνο μέσω της πίεσης», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

→ Σημειώνεται επίσης ότι ο Ζελένσκι πρόσφερε μια σημαντική παραχώρηση στον Αμερικανό πρόεδρο: θα δεχόταν δηλαδή την πρόταση του Τραμπ για πάγωμα των πρώτων γραμμών ως βάση για διαπραγματεύσεις. «Νομίζω ότι καταλάβαμε ο ένας τον άλλον», είπε ο Ζελένσκι. «Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι πρέπει να παγώσουμε την τρέχουσα κατάσταση και να μιλήσουμε».