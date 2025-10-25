Συνάντηση με Πούτιν μόνο εάν υπάρξει συμφωνία λέει τώρα ο Τραμπ

Η ακύρωση της συνάντησης κορυφής μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη αύξησε τα εύλογα ερωτήματα σχετικά με τους χειρισμούς του Αμερικανού προέδρου στο Ουκρανικό ζήτημα.

Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι δεν θα χάνει τον καιρό του προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στην Ασία, απαντώντας στην ερώτηση τι θα μπορούσε να τον πείσει να οργανώσει μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν. «Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Σημειώνεται ότι, σε μια προσπάθεια αμερικανο-ρωσικής προσέγγισης, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες για επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σε κάθε περίπτωση, η συνάντηση της Βουδαπέστης αποδείχθηκε τελικά άλλο ένα «τζούφιο» πυροτέχνημα του Τραμπ και ακυρώθηκε έπειτα από απανωτούς τορπιλισμούς από τους Ευρωπαίους συμμάχους του, αλλά και από τους αξιωματούχους-λομπίστες του αμερικανικού στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος. Στη συνέχεια μάλιστα, ο Τραμπ έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά στις σχέσεις των δύο χωρών, ανακοινώνοντας την επιβολή κυρώσεων στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας (Rosneft και Lukoil).