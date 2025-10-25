Ο γαμπρός του Τραμπ κάνει μπίζνες στη Μέση Ανατολή

Tι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι; Ή, αλλιώς, τι γυρεύει στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τη Γάζα ένας επιχειρηματίας χωρίς κανέναν επίσημο θεσμικό ρόλο; Εχει και παραέχει, αν μιλάμε για τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύζυγος της Ιβάνκα Τραμπ, κόρης του προέδρου των ΗΠΑ, δεν είναι απλά ένας πλούσιος επιχειρηματίας. Στην προηγούμενη θητεία του πεθερού του, ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε ρόλο συμβούλου στον Λευκό Οίκο, όπως και η Ιβάνκα, ενώ ήταν και διευθυντής του Γραφείου Αμερικανικής Καινοτομίας. Αυτή τη φορά δεν του έχει δοθεί κάποιος επίσημος ρόλος. Οχι ακόμη, τουλάχιστον. Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να συμμετέχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τη Γάζα ως εξέχων διαμεσολαβητής. Αμα θέλουν γαμπρός και πεθερός –και οι μπίζνες τους στη Μέση Ανατολή, οι τωρινές και οι μελλοντικές–, τύφλα να ’χουν τα πρωτόκολλα και οι θεσμοί.

Ο Τζάρεντ Κόρεϊ Κούσνερ γεννήθηκε το 1981 στο Νιου Τζέρσεϊ, σε μια οικογένεια ορθόδοξων Εβραίων. Ο πατέρας του, Τσαρλς Κούσνερ, ήταν μεγαλοεπενδυτής ακινήτων και επικεφαλής της οικογενειακής εταιρείας Kushner Companies. Είχε στενές σχέσεις με το Δημοκρατικό Κόμμα και ήταν φίλος του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον. Δεν ήταν όμως ο εντιμότερος άνθρωπος στον πλανήτη. Το 2005 καταδικάστηκε για μια σειρά αδικημάτων, αναμεσά τους φοροδιαφυγή και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και οδηγήθηκε στη φυλακή. Του απένειμε όμως χάρη ο συμπέθερος Τραμπ το 2020, λίγο πριν εγκαταλείψει την εξουσία, ενώ σήμερα τον έχει διορίσει πρέσβη των ΗΠΑ στη Γαλλία και στο Μονακό.

Η πορεία του

Και ο γιος του, ο Τζάρεντ, έχει διανύσει τη διαδρομή του, επιχειρηματική και πολιτική. Μετά τη φυλάκιση του πατέρα του ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση. Αργότερα αγόρασε επίσης το Observer Media, εκδότη του New York Observer. Είναι συνιδρυτής και μερικός ιδιοκτήτης του Cadre, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας επενδύσεων σε ακίνητα. Μετά τη λήξη της πρώτης θητείας Τραμπ το 2021 ίδρυσε την Affinity Partners, μια επενδυτική εταιρεία που αντλεί τα περισσότερα κεφάλαιά της από κρατικά κεφάλαια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς επίσης του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Παλιά, ο Τζάρεντ Κούσνερ ήταν εγγεγραμμένος ως Δημοκρατικός. Το 2009, τη χρονιά που παντρεύτηκε την Ιβάνκα, το γύρισε σε ανεξάρτητος, ώσπου το 2018, όταν ο πεθερός του ήταν πρόεδρος και ο ίδιος σύμβουλός του, έγινε μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Εκείνη η περίοδος στον Λευκό Οίκο υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμη από πολλές απόψεις, εν μέσω κατηγοριών περί ασυμβίβαστου καθώς συνέχιζε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ο Κούσνερ, ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ, είχε ενεργό ρόλο στις συνομιλίες για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή που οδήγησε στην υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020, καθώς και στην απόφαση για την προκλητική μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

Η υποστήριξη δεν ήταν και δεν είναι απλά θρησκευτικού και ιδεολογικού χαρακτήρα. Η οικογένεια Κούσνερ είχε εδώ και δεκαετίες στενές σχέσεις με τον Νετανιάχου, κυρίως μέσω του πατέρα Τσαρλς, ο οποίος ήταν συχνός και γενναιόδωρος δωρητής σε διάφορες φιλοϊσραηλινές υποθέσεις. Η σχέση ήταν τόσο στενή, αναφέρει ρεπορτάζ των New York Times, ώστε κάποια στιγμή ο καταζητούμενος σήμερα για εγκλήματα πολέμου Νετανιάχου φιλοξενήθηκε στην οικογενειακή κατοικία των Κούσνερ στο Νιου Τζέρσεϊ. Η Affinity Partners σήμερα κάνει πολλές επενδύσεις στο Ισραήλ και όλα δείχνουν πόσο ωφελήθηκε επιχειρηματικά ο Τζάρεντ Κούσνερ από τις επαφές που έκανε στη Μέση Ανατολή κατά τη θητεία του δίπλα στον πεθερό του.

Το όνομά του σε αυτές τις διαπραγματεύσεις άρχισε να κυκλοφορεί από τον περασμένο Αύγουστο, όταν αυτός και ο πρώην βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ πήραν μέρος σε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο με αντικείμενο τη μελλοντική διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας. «Εβαλα τον Τζάρεντ γιατί είναι έξυπνος άνθρωπος και γνωρίζει την περιοχή, γνωρίζει τον κόσμο, γνωρίζει πολλούς παίκτες», απάντησε αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στους New York Times. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο γαμπρός του και ο Στιβ Ουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου στη Μέση Ανατολή, είναι άνθρωποι που «κλείνουν συμφωνίες», με εμπειρία στην αγορά των ακινήτων της Νέας Υόρκης.

Πού κολλάει η αγορά των ακινήτων της Νέας Υόρκης με τη γεωπολιτική; Μα, για αυτούς τους τύπους η Γάζα και ολόκληρη η Μέση Ανατολή είναι μια μεγάλη αγορά. «Πολλοί που ασχολούνται με αυτή την υπόθεση είναι καθηγητές Ιστορίας επειδή έχουν μεγάλη εμπειρία ή διπλωμάτες. Είναι άλλο το να είσαι άνθρωπος των συμφωνιών – άλλο σπορ», έχει πει ο ίδιος ο Κούσνερ. Και οι «άνθρωποι των συμφωνιών» είναι συχνά αδίστακτοι. Η εξωφρενική πρόταση να μετατραπεί η Γάζα σε μια μεγάλη «Ριβιέρα» ήταν ιδέα του Κούσνερ. Την εξέθεσε πρώτη φορά στο Χάρβαρντ το 2024.

Ασυμβίβαστο

Στις ΗΠΑ αυτή την εποχή ο τόπος βοά για το κραυγαλέο ασυμβίβαστο της περίπτωσης Κούσνερ: ένας τύπος, που έκανε και συνεχίζει να κάνει μπίζνες στη Μέση Ανατολή χάρη στις πλάτες του Αμερικανού προέδρου και πεθερού του, να επηρεάζει απόψεις για την εκεί κατάσταση, χωρίς μάλιστα να διαθέτει επίσημο πολιτικό αξίωμα. Ψιλοπράγματα, βέβαια, για την προεδρική οικογένεια.

«Φυσικά και έχουμε να κάνουμε εδώ με μια τεράστια σύγκρουση συμφερόντων», λέει στον Observer ο Ματ Ντας, εκτελεστικός αντιπρόεδρος στο Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής (Center for International Policy). Πρόσθεσε όμως: «Ενα κομμάτι του παράδοξου είναι το γεγονός ότι το Ιδρυμα Τραμπ είναι τόσο βαθιά χωμένο στη Μέση Ανατολή, ώστε η διαφθορά ίσως να συντηρήσει την εκεχειρία. Γιατί όλοι τους πρόκειται να βγάλουν τόσα λεφτά ώστε έχουν και συμφέρον και κίνητρο να σταματήσει ο πόλεμος». Απλά, λιτά και κυνικά.