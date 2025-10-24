Αθήνα, 23°C
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
O Στιβ Γουίτκοφ
o Στιβ Γουίτκοφ | AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Διά ζώσης επαφές ΗΠΑ - Ρωσίας μετά το «ναυάγιο» της Βουδαπέστης

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr

Ακόμα μια προσπάθεια αμερικανο-ρωσικής προσέγγισης φαίνεται να λαμβάνει χώρα, έπειτα από την αιφνίδια ακύρωση της συνάντησης κορυφής μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, καθώς και τις κυρώσεις των ΗΠΑ στη Μόσχα που ακολούθησαν. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου θα συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ συμπεριλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Ντμίτριεφ αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ «για να συνεχισθούν οι συζητήσεις για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN επικαλούμενο πηγές που είναι γνώστες της επίσκεψης. Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios μετέδωσε ότι ο Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ στο Μαϊάμι το Σάββατο.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση της Βουδαπέστης αποδείχθηκε τελικά άλλο ένα «τζούφιο» πυροτέχνημα του Τραμπ και ακυρώθηκε έπειτα από απανωτούς τορπιλισμούς από τους Ευρωπαίους συμμάχους του, αλλά και από τους αξιωματούχους-λομπίστες του αμερικανικού στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος. Στη συνέχεια μάλιστα, ο Τραμπ έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά στις σχέσεις των δύο χωρών, ανακοινώνοντας την επιβολή κυρώσεων στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας (Rosneft και Lukoil).

«Η απάντηση της Ρωσίας στις κυρώσεις θα είναι σοβαρή», δήλωσε ο Πούτιν μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, τονίζοντας ότι «καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει ποτέ τίποτα υπό πίεση».

