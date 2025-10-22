Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τις πολιτικές Τραμπ

Η πλειονότητα των πολιτών θεωρούν πως οι ΗΠΑ οδεύουν προς τη λανθασμένη κατεύθυνση.

Το ένα μετά το άλλο έρχονται τα –εντός των ΗΠΑ– «χαστούκια» κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σαν «οδοστρωτήρας» προχωρά ακάθεκτος στην εφαρμογή των ακροδεξιών πολιτικών του: στρατός σε μεγάλες πόλεις, δικαστικό κυνήγι πολιτικών αντιπάλων, επίθεση στα πανεπιστήμια και στην ελευθερία του λόγου, βία κατά μεταναστών κ.ά.

Έπειτα λοιπόν από τις πρόσφατες μαζικές διαδηλώσεις (στις οποίες εκατομμύρια Αμερικανοί βγήκαν στους δρόμους για να φωνάξουν ένα ηχηρό «όχι στον αυταρχισμό» και να διαδηλώσουν για τη Δημοκρατία), μια νέα έρευνα καταγράφει την αποδοκιμασία της πλειονότητας των πολιτών στο πρόσωπο του προέδρου τους.

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα του PRRI, σχεδόν τα δύο τρίτα των Αμερικανών πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ οδεύουν προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις πολιτικές του Τραμπ στην οικονομία, τη μετανάστευση κ.ά. Ακόμα και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών (το κόμμα του Τραμπ), υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό –σχεδόν ο ένας στους πέντε– που δίνει στον Αμερικανό πρόεδρο χαμηλή βαθμολογία για την οικονομία και τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης.

Η έρευνα έρχεται περίπου έναν χρόνο πριν από τις σημαντικές ενδιάμεσες εκλογές του 2026 και υποδηλώνει ότι η δυσαρέσκεια –και ενδεχομένως και η οργή– των πολιτών θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις πολιτικές συμμαχίες και να δοκιμάσει την ανθεκτικότητα της υποστήριξης του Τραμπ.

Τα ευρήματα

Στη έρευνα λοιπόν του PRRI, το 62% εκτιμά ότι η χώρα κατευθύνεται προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, με επικεφαλής τους Δημοκρατικούς (92%) και τους ανεξάρτητους (71%). Το 24% των Ρεπουμπλικανών δήλωσε ότι το έθνος οδπρος τη λάθος κατεύθυνση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Το χάσμα των 68 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών σε αυτό το ερώτημα είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ στα 16 χρόνια ερευνών του PRRI για τη θρησκεία και την πολιτική.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του PRRI, Μελίσα Ντέκμαν, ανέφερε στο Axios ότι «φαίνεται ότι οι πολιτικά ανεξάρτητοι είναι πολύ δυσαρεστημένοι με τις ενέργειες του Τραμπ». Όπως επισήμανε, «αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών».

Επίσης:

⇒ Έξι στους 10 Αμερικανούς εκτιμούν ότι η κατάσταση στις φυλετικές διακρίσεις στις ΗΠΑ έχει επιδεινωθεί από την αρχή του έτους.

⇒ Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (54%) σημειώνουν ότι το θέμα με τους δασμούς Τραμπ στα εισαγόμενα προϊόντα έχει «παρατραβήξει». Το ίδιο δηλώνουν 6 στους 10 Αμερικανούς, αναφερόμενοι στις περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προγραμμάτων υγειονομικής περίθαλψης.

⇒ Έξι στους 10 δηλώνουν δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει άλλες χώρες.



⇒ Η πλειοψηφία πιστεύει επίσης ότι οι περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και τις επιχορηγήσεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα έχουν ξεπεράσει τα όρια (55%).

⇒ Οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθενται έντονα στις επιθετικές κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την απομάκρυνση εκατομμυρίων παράτυπων μεταναστών, αλλά και όσων είχαν προηγουμένως προστατευτικό καθεστώς.

Σχεδόν τα δύο τρίτα αντιτίθενται στη σύλληψη και κράτηση παράνομων μεταναστών που έχουν διαμείνει στις ΗΠΑ χωρίς ποινικό μητρώο.

Σχεδόν έξι στους 10 συμφωνούν ότι οι αξιωματικοί της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) «δεν πρέπει να επιτρέπεται να κρύβουν την ταυτότητά τους με μάσκες ή να χρησιμοποιούν οχήματα χωρίς διακριτικά κατά τη σύλληψη ανθρώπων».

Περίπου τα δύο τρίτα αντιτίθενται στην απέλαση παράνομων μεταναστών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε φυλακές στο Ελ Σαλβαδόρ, τη Ρουάντα ή τη Λιβύη χωρίς να επιτρέπεται στους ανθρώπους να αμφισβητούν τις απελάσεις σε δικαστήριο.

Τέλος, η πλειοψηφία των Αμερικανών αποδοκιμάζει τη συνολική δουλειά που κάνει ο Τραμπ ως πρόεδρος (56%).

→ Η δημοσκόπηση έγινε σε δείγμα 5.543 ενηλίκων (ηλικίας 18+) διεξήχθη διαδικτυακά από τις 15 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου, με περιθώριο δειγματοληπτικού σφάλματος ±1,79 ποσοστιαίων μονάδων.