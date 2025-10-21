Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.3° 17.1°
1 BF
91%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.8° 16.0°
2 BF
72%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.5° 15.0°
2 BF
75%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
9°C
8.9° 8.9°
0 BF
81%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
1 BF
87%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
0 BF
94%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.5° 17.5°
1 BF
89%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.8° 19.4°
1 BF
78%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.2° 17.7°
0 BF
86%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.4° 19.4°
0 BF
94%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
84%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
79%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
100%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.2° 14.5°
0 BF
91%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
22.8° 20.4°
3 BF
86%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.6° 16.6°
1 BF
92%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
17°C
16.6° 16.6°
1 BF
59%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
2 BF
96%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
13.5° 13.5°
1 BF
85%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
Ντόναλντ Τραμπ
AP Photo/Alex Brandon

«Δε σε συμπαθώ κι ούτε πρόκειται», είπε ο Τραμπ σε διπλωμάτη [βίντεο]

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Νέες φαιδρότητες του αμερικανού προέδρου κατά πρόσωπο, αυτή τη φορά προς τον πρέσβη της Αυστραλίας με τον οποίο όπως είναι γνωστό, διατηρούν μακροχρόνια αμοιβαία αντιπάθεια

Μετά τις πρόσφατες σκαιές εκφράσεις εκπροσώπου της αμερικανικής προεδρίας κατά δημοσιογράφου, τώρα ούτε και ο πρεσβευτής της Αυστραλίας στις ΗΠΑ Κέβιν Ραντ, ξέφυγε από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια δηλώσεων σε δημοσιογράφους που κάλυπταν την επίσκεψη του Αυστραλού πρωθυπουργού Τόνι Αλμπανέζε στην Ουάσινγκτον. Συγκεκριμένα, Αυστραλός δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν ανησυχεί για την κυβέρνηση Αλμπανέζε, όπως και για τα παλαιότερα εις βάρος του επικριτικά σχόλια του Ραντ, ο οποίος είχε διατελέσει και πρωθυπουργός.

Ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν», χωρίς πιθανότατα να έχει συνειδητοποιήσει πως ο Ραντ βρισκόταν στην αίθουσα. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ρώτησε αν ο Ραντ εξακολουθεί να εργάζεται για την αυστραλιανή κυβέρνηση, με τον πρεσβευτή να απαντά ότι «τα σχόλια έγιναν πριν αναλάβω τη θέση μου». Τότε ο Τραμπ, χωρίς διάθεση για διπλωματίες, του είπε: «Oύτε εγώ σε συμπαθώ και μάλλον ποτέ δεν θα μου αρέσεις». 

Τα επίμαχα σχόλια του Ραντ, ο οποίος διορίστηκε ως πρεσβευτής τον Μάρτιο του 2023, είχαν γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2020, χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «τον πιο καταστροφικό πρόεδρο στην Ιστορία». Αργότερα τα διέγραψε. Η διαμάχη ωστόσο μεταξύ του Τραμπ και του Ραντ είχε και άλλα επεισόδια, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τον είχε αποκαλέσει «κακότροπο» και «όχι και το πιο φωτεινό μυαλό στο δωμάτιο», σχολιάζοντας επίσης «δεν θα μείνει για πολύ στη θέση αυτή, αν ισχύουν όλα αυτά».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Δε σε συμπαθώ κι ούτε πρόκειται», είπε ο Τραμπ σε διπλωμάτη [βίντεο]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual