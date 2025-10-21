«Δε σε συμπαθώ κι ούτε πρόκειται», είπε ο Τραμπ σε διπλωμάτη [βίντεο]

Μετά τις πρόσφατες σκαιές εκφράσεις εκπροσώπου της αμερικανικής προεδρίας κατά δημοσιογράφου, τώρα ούτε και ο πρεσβευτής της Αυστραλίας στις ΗΠΑ Κέβιν Ραντ, ξέφυγε από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια δηλώσεων σε δημοσιογράφους που κάλυπταν την επίσκεψη του Αυστραλού πρωθυπουργού Τόνι Αλμπανέζε στην Ουάσινγκτον. Συγκεκριμένα, Αυστραλός δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν ανησυχεί για την κυβέρνηση Αλμπανέζε, όπως και για τα παλαιότερα εις βάρος του επικριτικά σχόλια του Ραντ, ο οποίος είχε διατελέσει και πρωθυπουργός.
Ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν», χωρίς πιθανότατα να έχει συνειδητοποιήσει πως ο Ραντ βρισκόταν στην αίθουσα. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ρώτησε αν ο Ραντ εξακολουθεί να εργάζεται για την αυστραλιανή κυβέρνηση, με τον πρεσβευτή να απαντά ότι «τα σχόλια έγιναν πριν αναλάβω τη θέση μου». Τότε ο Τραμπ, χωρίς διάθεση για διπλωματίες, του είπε: «Oύτε εγώ σε συμπαθώ και μάλλον ποτέ δεν θα μου αρέσεις».
Τα επίμαχα σχόλια του Ραντ, ο οποίος διορίστηκε ως πρεσβευτής τον Μάρτιο του 2023, είχαν γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2020, χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «τον πιο καταστροφικό πρόεδρο στην Ιστορία». Αργότερα τα διέγραψε. Η διαμάχη ωστόσο μεταξύ του Τραμπ και του Ραντ είχε και άλλα επεισόδια, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τον είχε αποκαλέσει «κακότροπο» και «όχι και το πιο φωτεινό μυαλό στο δωμάτιο», σχολιάζοντας επίσης «δεν θα μείνει για πολύ στη θέση αυτή, αν ισχύουν όλα αυτά».
Kevin Rudd has been completely humiliated by President Trump as press gallery breaks out into laugher.— Craig Kelly:🇦🇺Foundation for Economic Education (@craigkellyAFEE) October 20, 2025
First Trump says he doesn’t even know who the Australian Ambassador is, and then as Rudd tries to speak, Trump cuts him off, saying;
"I don’t like you either and probably… pic.twitter.com/RSdpDCBpZQ
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας