«Δε σε συμπαθώ κι ούτε πρόκειται», είπε ο Τραμπ σε διπλωμάτη [βίντεο]

Νέες φαιδρότητες του αμερικανού προέδρου κατά πρόσωπο, αυτή τη φορά προς τον πρέσβη της Αυστραλίας με τον οποίο όπως είναι γνωστό, διατηρούν μακροχρόνια αμοιβαία αντιπάθεια

Μετά τις πρόσφατες σκαιές εκφράσεις εκπροσώπου της αμερικανικής προεδρίας κατά δημοσιογράφου, τώρα ούτε και ο πρεσβευτής της Αυστραλίας στις ΗΠΑ Κέβιν Ραντ, ξέφυγε από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια δηλώσεων σε δημοσιογράφους που κάλυπταν την επίσκεψη του Αυστραλού πρωθυπουργού Τόνι Αλμπανέζε στην Ουάσινγκτον. Συγκεκριμένα, Αυστραλός δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν ανησυχεί για την κυβέρνηση Αλμπανέζε, όπως και για τα παλαιότερα εις βάρος του επικριτικά σχόλια του Ραντ, ο οποίος είχε διατελέσει και πρωθυπουργός.

Ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν», χωρίς πιθανότατα να έχει συνειδητοποιήσει πως ο Ραντ βρισκόταν στην αίθουσα. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ρώτησε αν ο Ραντ εξακολουθεί να εργάζεται για την αυστραλιανή κυβέρνηση, με τον πρεσβευτή να απαντά ότι «τα σχόλια έγιναν πριν αναλάβω τη θέση μου». Τότε ο Τραμπ, χωρίς διάθεση για διπλωματίες, του είπε: «Oύτε εγώ σε συμπαθώ και μάλλον ποτέ δεν θα μου αρέσεις».

Τα επίμαχα σχόλια του Ραντ, ο οποίος διορίστηκε ως πρεσβευτής τον Μάρτιο του 2023, είχαν γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2020, χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «τον πιο καταστροφικό πρόεδρο στην Ιστορία». Αργότερα τα διέγραψε. Η διαμάχη ωστόσο μεταξύ του Τραμπ και του Ραντ είχε και άλλα επεισόδια, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τον είχε αποκαλέσει «κακότροπο» και «όχι και το πιο φωτεινό μυαλό στο δωμάτιο», σχολιάζοντας επίσης «δεν θα μείνει για πολύ στη θέση αυτή, αν ισχύουν όλα αυτά».