Απεσταλμένος ΗΠΑ: Αναπόφευκτος ο πόλεμος στον Λίβανο αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ

Ξανά στο προσκήνιο ο όρος του αφοπλισμού της μουσουλμανικής οργάνωσης • Αν δεν τηρηθεί, «θα αντιμετωπίσει κι άλλες ισραηλινές επιθέσεις και οικονομικο-πολιτικές κρίσεις».

Μετά τη Χαμάς στη Γάζα, οι ΗΠΑ επανέρχονται κατά της Χεζμπολάχ, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία και πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπαράκ εξέδωσε μια δυσοίωνη προειδοποίηση προς τον Λίβανο: να αφοπλιστεί η μουσουλμανική οργάνωση αλλιώς θα αντιμετωπίσει κι άλλες ισραηλινές επιθέσεις, καθώς επίσης και οικονομικό-πολιτικές κρίσεις.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο Τομ Μπαράκ έγραψε πως «εάν η Βηρυτός δεν αναλάβει δράση, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χεζμπολάχ αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσει μεγάλη αντιπαράθεση με το Ισραήλ σε μια στιγμή ισχύος του Ισραήλ».

Τόνισε ότι «ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ δεν είναι μόνο μια αναγκαιότητα ασφαλείας για το Ισραήλ, αλλά και μια ευκαιρία για τον Λίβανο να ανακτήσει την κυριαρχία του και να επιτύχει οικονομική ανάκαμψη».

Ο Μπαράκ είπε ότι η προσπάθεια της Βηρυτού να καταστήσει τις λιβανέζικες δυνάμεις τη μοναδική στρατιωτική δύναμη στη χώρα παραμένει πιο κοντά στην προσδοκία παρά στην πραγματικότητα λόγω αυτού που αποκάλεσε πολιτική κυριαρχία της Χεζμπολάχ και «του φόβου των πολιτικών αναταραχών».

Σημείωσε επίσης ότι η Ουάσιγκτον «διέθεσε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια αυτόν τον μήνα για να υποστηρίξει τον λιβανέζικο στρατό και προσέφερε διπλωματική κάλυψη για τον μετασχηματισμό της Χεζμπολάχ σε μια ειρηνική πολιτική οντότητα».

Ωστόσο, δήλωσε ότι «αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν καθυστερήσει, ενώ άλλες χώρες στην περιοχή επιταχύνουν την απέλαση των Ιρανών πληρεξουσίων», είπε. Κατέληξε τονίζοντας ότι «η στιγμή είναι τώρα κατάλληλη για τον Λίβανο να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την ειρήνη και την κυριαρχία».

Η κυβέρνηση του Λιβάνου εξέδωσε διάταγμα για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, το οποίο η οργάνωση απέρριψε ως «σοβαρό αμάρτημα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 28 Νοεμβρίου του περασμένου έτους, μετά από ένα χρόνο συγκρούσεων, όριζε την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανέζικο έδαφος. Κατέχει το νότο και η Χεζμπολάχ έχει αποσυρθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι, παραδίδοντας τα όπλα της και άλλες ένοπλες ομάδες στον στρατό, με την ανάπτυξη λιβανέζικων δυνάμεων στο νότο.

Τον περασμένο Αύγουστο, η λιβανέζικη κυβέρνηση ενέκρινε την απόφαση παράδοσης των όπλων της Χεζμπολάχ και ανέθεσε στον στρατό την εφαρμογή της, με τον στρατό να υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στην κυβέρνηση σχετικά με την πρόοδο της αποστολής του.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να κατέχει περισσότερες από πέντε τοποθεσίες στο νότιο Λίβανο και πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές επιδρομές σε χωριά στο νότο και στην κοιλάδα Μπεκάα στα ανατολικά της χώρας, ισχυριζόμενος ότι στοχεύει στοιχεία και τοποθεσίες της Χεζμπολάχ.