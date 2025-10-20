Αθήνα, 19°C
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
carney
(Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

Κάρνεϊ: Θα συλλάβουμε τον Νετανιάχου εάν μπει στον Καναδά [βίντεο]

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Ξεκάθαρος ο πρωθυπουργός του Καναδά.

Τη θέση του προκατόχου του επανέλαβε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζέιμς Κάρνεϊ, σχετικά με το διεθνές ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Ερωτηθείς σε συνέντευξή του εάν θα συλλάμβανε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό σε περίπτωση που έμπαινε σε καναδικό έδαφος, ο Κάρνεϊ ξεκαθάρισε «ναι».

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε την περασμένη εβδομάδα έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και τον πρώην υπουργό Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ.

Ο Καναδάς ήταν μια από τις πρώτες χώρες που ανακοίνωσαν αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης στο καλοκαιρινό μπαράζ διπλωματικής πίεσης προς το Ισραήλ.

