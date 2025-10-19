Η απάντηση του Τραμπ στις διαδηλώσεις δικαιώνει το κίνημα διαμαρτυρίας [βίντεο]

Χυδαιότητα, fake news και ένα ΑΙ βίντεο με τον πρόεδρο να πετά περιττώματα ή λάσπη στους διαδηλωτές.

Στρατός σε μεγάλες πόλεις, δικαστικό κυνήγι πολιτικών αντιπάλων, επίθεση στα πανεπιστήμια και στην ελευθερία του λόγου, βία κατά μεταναστών και μια ολοένα και πιο ανεξέλεγκτη εξουσία συνθέτουν το παζλ των ΗΠΑ στην δεύτερη εποχή του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εικόνα που έρχεται σχεδόν καθημερινά από την ειδησεογραφία της άλλης πλευράς του Ατλαντικού έχει καταστεί δυστοπική και οι επιδιώξεις του Αμερικανού προέδρου προαναγγέλλουν ακόμη χειρότερες μέρες.

Μέσα σε αυτό το ολοένα και πιο ασφυκτικό πλαίσιο εκατομμύρια Αμερικανοί βγήκαν στους δρόμους εντός και εκτός ΗΠΑ για να πουν «όχι στον αυταρχισμό» και να διαδηλώσουν για τη Δημοκρατία.

Το σύστημα Τραμπ, βέβαια, δεν περίμενε καν να πραγματοποιηθούν οι διαδηλώσεις, αλλά είχε φροντίσει από πριν να ξεκινήσει τη γνωστή εκστρατεία λάσπης κατά των κινητοποιήσεων κατηγορώντας τους Antifa (τους οποίους ακόμη αποκαλεί «οργάνωση») και κάνοντας λόγο για «αντιαμερικανισμό».

Ο υπουργός Μεταφορών, μάλιστα, Σον Ντάφι, έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι οι συμμετέχοντες ήταν υποστηρικτές της Χαμάς ακόμη και πληρωμένοι διαδηλωτές (από την Antifa βεβαίως βεβαίως).

Ο «βασιλιάς της λάσπης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκμεταλλεύεται στον πιο ακραίο βαθμό την ακραία κουλτούρα που έχει επικρατήσει στα social media, με τις ανυπόστατες κατηγορίες, τα fake news και την ημιμάθεια και έχει πάει σε άλλο επίπεδο την πολιτική του προπαγάνδα.

Έτσι, η δική του απάντηση ήρθε μέσω Truth Social με ένα ΑΙ βίντεο κάκιστης αισθητικής και ύψιστης χυδαιότητας.

Ο πρόεδρος, φορώντας ένα στέμμα στο κεφάλι του, πετάει με ένα μαχητικό και «λούζει» τους διαδηλωτές με κάτι που άλλοι ερμήνευσαν ως λάσπη και άλλοι ως περιττώματα.

Ένα βίντεο, μάλιστα, το οποίο μεταφορτώθηκε τάχιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από άπειρους λογαριασμούς που πρόσκεινται στον πρόεδρο και το κίνημα MAGA.

Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters.



This is where we are as a country.

Είχε προηγηθεί και βίντεο από τον αντιπρόεδρο Βανς όπου ο Τραμπ απεικονίζεται να φοράει ένα στέμμα στο κεφάλι και να βγάζει ένα σπαθί.

Η κατάσταση της χυδαιότητας είναι τέτοια που ακόμη και ο Λευκός Οίκος απάντησε στις διαδηλώσεις με μια εικόνα του Τραμπ και το Βανς να φορούν στέμματα και με το μήνυμα «είμαστε φτιαγμένοι διαφορετικά. Καληνύχτα σε όλους».

Με τη συμπεριφορά αυτή και μια άνευ προηγουμένου επικοινωνιακή ισχύ ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαιώνει και με το παραπάνω τα βασικά επιχειρήματα του κινήματος “No Kings”

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο πως μια από τις βασικές λέξεις που χρησιμοποιούν οι διαδηλωτές η λέξη «τυραννία»...