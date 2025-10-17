Τραμπ και Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, με το μυαλό στον Πούτιν

Οι πρώτες δηλώσεις των δύο προέδρων στην Ουάσινγκτον • Τι δήλωσε ο Τραμπ για τους πυραύλους Τόμαχοκ και η απρόσμενη πρόταση από τον Ζελένσκι.

Στον Λευκό Οίκο είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος συναντάται με τον Ουκρανό ομόλογό του, λίγες μόλις ώρες μετά το τηλεφώνημα που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων Τραμπ και Ζελένσκι πριν από την έναρξη της συνάντησης, η «σκιά» του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν εμφανής, καθώς μεγάλο μέρος των δηλώσεων (και των ερωτήσεων) σχετιζόταν με την επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του στη Βουδαπέστη.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε εμφανή την αλλαγή στάσης του για το θέμα της παράδοσης πυραύλων Tomahawk, καθώς έσπευσε να δηλώσει ότι «χρειαζόμαστε τους Tomahawk εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρειαζόμαστε και πολλά από τα όπλα που έχουμε ήδη στείλει στην Ουκρανία. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει για αυτά. Ένας από τους λόγους που πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος είναι ότι χρειαζόμαστε κι εμείς αυτά τα όπλα. Ελπίζουμε ότι δεν θα τα χρειαστούν. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς να χρειαστούμε Tomahawk».

Ο Ζελένσκι, πάντως, έκανε και μια πρόταση - ντρίμπλα, καθώς πρότεινε να παράσχει η Ουκρανία στις ΗΠΑ χιλιάδες drones με αντάλλαγμα να του παραδοθούν οι ισχυροί πύραυλοι.

Ερωτηθείς, πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος εάν θα τον ενδιέφερε μια τέτοια συμφωνία απάντησε «ναι θα μας ενδιέφερε. Έχουμε πολλά drones, φτιάχνουμε τα δικά μας, αλλά αγοράζουμε και από άλλους. Η Ουκρανία κατασκευάζει πολύ καλά drones».

Διχογνωμία για τον Πούτιν

Εμφανής, εξάλλου, ήταν η διαφορετική εκτίμηση που έχουν οι δύο πρόεδροι για τις επιδιώξεις της Μόσχας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι ο πρόεδρος Πούτιν «θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο» και είπε ότι θα συζητήσει με τον Ζελένσκι τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ηγέτη της Ρωσίας.

Στον αντίποδα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι ο Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για την ειρήνη» αλλά ο ίδιος αισιοδοξεί πως «με τη βοήθειά σας (σ.σ. του Τραμπ) μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο».

«Χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός» και, το σημαντικότερο για τους Ουκρανούς, «εγγυήσεις ασφαλείας», είπε εξάλλου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, κρίνοντας ότι ο Τραμπ «έχει την ευκαιρία να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι χθες, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, είχε συναντήσεις με αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες που «είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν», καθώς και με στελέχη αμυντικών βιομηχανιών, με τα οποία συζήτησε το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας.