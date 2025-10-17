Το μεταναστευτικό σχέδιο Τραμπ μπορεί να κόψει 15 εκατ. θέσεις εργασίας έως το 2035

Στις αρνητικές επιπτώσεις περιλαμβάνεται η χαμηλότερη ανάπτυξη, η μείωση της παραγωγής, η αύξηση του χρέους και η μείωση του ΑΕΠ.

Ο «οδοστρωτήρας» Τραμπ, που απειλεί να αλλάξει δραματικά τα σημερινά δεδομένα όσον αφορά την παρουσία των μεταναστών στις ΗΠΑ, είναι πολύ πιθανό να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις και στην οικονομία της χώρας.

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάζει το Axios, το ακροδεξιό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη μετανάστευση εκτιμάται πως θα μειώσει το εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ κατά 6,8 εκατομμύρια άτομα έως το 2028 και κατά 15,7 εκατομμύρια έως το 2035. Λιγότεροι εργαζόμενοι στο εργατικό δυναμικό μπορεί να οδηγήσουν σε δραματικές επιπτώσεις στην οικονομία των ΗΠΑ, που θα συνεπάγεται τη χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη και τις μειώσεις στα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται στη χώρα.

Παράλληλα, η μείωση του αριθμού των εργαζομένων θα μπορούσε να αλλάξει τα προβλεπόμενα δημογραφικά στοιχεία της χώρας και να δυσκολέψει την αναζωογόνηση των θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης ή την προσέλκυση εργαζομένων στην υγεία, τη γεωργία και την ενέργεια, καθώς ο πληθυσμός γερνάει. Οι νέοι που εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό δεν θα καλύψουν πλήρως τα κενά, οδηγώντας σε καθαρή μείωση του προσωπικού, σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Αμερικανικής Πολιτικής (think tank με έδρα την Ουάσινγκτον).

Σύμφωνα με την έρευνα, η μείωση των εργαζομένων στις ΗΠΑ κατά 6,8 εκατ. έως το 2028, θα προέλθει: α) από αλλαγές στη νόμιμη μετανάστευση (2,8 εκατομμύρια) και β) από καταστολές της παράνομης μετανάστευσης (4 εκατομμύρια).

Το ένα τρίτο της μείωσης των εργαζομένων κατά 15,7 εκατ. έως το 2035, θα προέλθει από πολιτικές για τη νόμιμη μετανάστευση.

Μείωση ΑΕΠ, αύξηση χρέους

Σύμφωνα με την έρευνα, η επιθετική επιβολή της πολιτικής Τραμπ για τη μετανάστευση θα μειώσει τη μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα μεταξύ του οικονομικού έτους 2025 και του οικονομικού έτους 2035. Θα αυξήσει, επίσης, το ομοσπονδιακό χρέος.

Η έρευνα δεν έλαβε υπόψη το πιθανό οικονομικό πλήγμα από τον περιορισμό της πρόσβασης των αμερικανικών εταιρειών σε ξένους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης μέσω νέων κανόνων και διοικητικών ενεργειών: κάτι που, όπως σημειώνει η έρευνα, θα μπορούσε επίσης να επιβραδύνει την αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι πολιτικές Τραμπ

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο Ντ. Τραμπ έβαλε στο «στόχαστρο» τους παράτυπους μετανάστες, κατευθύνοντας αναλόγως την Υπηρεσία Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ και τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων. Οι σημαντικότεροι «στόχοι» της καταστολής του Τραμπ περιλαμβάνουν μετανάστες που είχαν προσωρινή προστασία για να παραμείνουν στις ΗΠΑ: πρόκειται για πάνω από 1,2 εκατ. ανθρώπους που διέφυγαν από πολέμους, καταπίεση, φυσικές καταστροφές και φτώχεια.

Οι αλλαγές στη νόμιμη μετανάστευση περιλαμβάνουν επίσης την παύση στις εισροές προσφύγων, απαγόρευση ταξιδιών το 2025 και νέους περιορισμούς στα διεθνή προγράμματα εργασίας φοιτητών.

→ Διαβάστε: Κατά 50% αυξήθηκαν οι κρατούμενοι μετανάστες επί Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι η ατζέντα του Τραμπ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας θα αξιοποιήσει το «ανεκμετάλλευτο δυναμικό». Όπως τονίζεται, «δεν υπάρχει έλλειψη αμερικανικών μυαλών και χεριών για την ανάπτυξη του εργατικού μας δυναμικού».

⇒ Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την απέλαση ενός εκατομμυρίου μεταναστών ετησίως. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα ο υψηλότερος αριθμός απελάσεων σε μόνο ένα οικονομικό έτος ήταν 409.849 (το 2012 υπό την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα). Το Εθνικό Ίδρυμα Αμερικανικής Πολιτικής προειδοποιεί ότι εάν ο Τραμπ πετύχει τον στόχο (δηλαδή ένα εκατομμύριο ετήσιες απελάσεις), η πιθανή επίδραση στο εργατικό δυναμικό θα είναι μεγαλύτερη από ό,τι εκτιμά η παρούσα έρευνα.