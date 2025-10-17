Εκατομμύρια Αμερικανοί βγαίνουν στους δρόμους κατά του αυταρχισμού του Τραμπ

Αμερικανοί πολίτες αντιστέκονται στις πολιτικές του προέδρου Τραμπ • Στόχος τους, η υπεράσπιση της δημοκρατίας • Συγκεντρώσεις σε περίπου 2.500 περιοχές, ακόμα και σε αυτές που ο Τραμπ έχει στείλει την εθνοφρουρά.

Η κορυφαία μέχρι σήμερα κινητοποίηση διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διοργανώνεται αυτό το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν στις περίπου 2.500 συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί από τη Νέα Υόρκη ως το Σαν Φρανσίσκο και από το Σικάγο ως την Ατλάντα.

Στο επίκεντρο των διαδηλωτών, η υπεράσπιση της δημοκρατίας, κατόπιν αιτήματος του κινήματος «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες) που αντιτίθεται στον Τραμπ και συσπειρώνει περίπου 300 οργανώσεις. Η κινητοποίηση διοργανώνεται σε μια χρονική περίοδο που ο Τραμπ επιθυμεί να στείλει την εθνοφρουρά σε διάφορες πολιτείες στις οποίες οι τοπικοί άρχοντες δεν συμφωνούν με τις πολιτικές που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ειδικά για το θέμα της μετανάστευσης. Πάντως, ομοσπονδιακοί δικαστές δεν διστάζουν να βάλουν μπλόκο στην απόφασή του να κατεβάσει τον στρατό στους δρόμους.

Η προηγούμενη πανεθνική ημέρα κινητοποίησης του κινήματος είχε βγάλει στους δρόμους εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη χώρα στα μέσα Ιουνίου –την ίδια ημέρα με τη στρατιωτική παρέλαση που είχε διοργανώσει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στην Ουάσινγκτον. Ήταν η μαζικότερη κινητοποίηση που είχε γίνει ως εκείνη την ημέρα μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Δεν θα επιτρέψουμε να μας φιμώσουν»

«Εκατομμύρια Αμερικανοί θα διαδηλώσουν ειρηνικά το Σάββατο για να πουν στην κυβέρνηση Τραμπ ότι είμαστε μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι είναι ίσοι, μια χώρα όπου οι νόμοι εφαρμόζονται σε όλους, ένα κράτος δικαίου και μια δημοκρατία», σημείωσε μία από τα ηγετικά στελέχη της σημαντικής οργάνωσης προάσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών και των δημόσιων ελευθεριών ACLU, η Ντιόντρα Σίφλινγκ, σε συνέντευξη Τύπου. Απέναντι στην «κατάχρηση εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ και των συμμάχων του», «εμείς δεν θα επιτρέψουμε να μας φιμώσουν», δεσμεύτηκε η Σίφλινγκ.

«Στέλνουν την Εθνοφρουρά στις αμερικανικές πόλεις. Τρομοκρατούν τους μετανάστες φίλους και γείτονές μας. Διώκουν στη δικαιοσύνη τους πολιτικούς τους αντιπάλους», σημείωσε η Λία Γκρίνμπεργκ, συνιδρύτρια της ένωσης «Indivisible» (Αδιαίρετος). «Είναι ο κλασικός αυταρχικός τρόπος λειτουργίας: απειλείς, συκοφαντείς, ψεύδεσαι και προκαλείς φόβο στους ανθρώπους για να τους υποτάξεις», συνέχισε. «Αλλά δεν θα τους αφήσουμε να μας εκφοβίσουν. Δεν θα τους αφήσουμε να μας επηρεάσουν. Δεν θα υποκύψουμε».

Η πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Δασκάλων (AFT) Ράντι Γουέινγκαρτεν, δήλωσε πως θεωρεί «ηθική υποχρέωση να αγωνιζόμαστε» προκειμένου «να προσπαθήσουμε ώστε (…) να δούμε τη δημοκρατία να πηγαίνει μπροστά κι όχι να υποχωρεί».

Συγκεντρώσεις αναμένεται επίσης να γίνουν στην Ουάσινγκτον, τη Βοστώνη ή ακόμη τη Νέα Ορλεάνη –πόλεις στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη, όσον αφορά την πρώτη, ή εξετάζει, για τις άλλες δύο, να αναπτύξει στρατιωτικούς για να επιτεθούν, όπως δηλώνει, στην εγκληματικότητα εκεί.

Πέραν των μεγάλων πόλεων, συγκεντρώσεις προβλέπονται στο σύνολο της χώρας, ακόμη και σε πόλεις του γειτονικού Καναδά, στο Τορόντο, το Βανκούβερ και την Οτάβα.