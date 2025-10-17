«Έπιασε τόπο» η εκδικητικότητα Τραμπ: Ο Μπόλτον παραδόθηκε

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Μπόλτον, παραδόθηκε την Παρασκευή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μέριλαντ, έπειτα από την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του για διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο Μπόλτον παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και αναμένεται να οδηγηθεί αργότερα μέσα στην ημέρα ενώπιον του δικαστηρίου. Ο πρώην αξιωματούχος δεν έκανε καμία δήλωση κατά την άφιξή του, ενώ συνοδευόταν από το νομικό του επιτελείο.
Ο φωτογραφικός φακός τον κατέγραψε να εισέρχεται στα γραφεία της Υπηρεσίας Ομοσπονδιακών Εφόρων, με τον δικηγόρο του να υποστηρίζει πως ο πελάτης του «ουδέποτε διέρρευσε ή διατήρησε παράνομα ευαίσθητο υλικό». Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ο Μπόλτον φέρεται να μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με δύο συγγενικά του πρόσωπα, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε βιβλίο που ετοίμαζε μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται σημειώσεις από ενημερώσεις των υπηρεσιών πληροφοριών και αναφορές σε συναντήσεις με ανώτατους αξιωματούχους και ξένους ηγέτες.
Σε δήλωσή του που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, ο Μπόλτον επιτέθηκε ευθέως στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατηγόρησε για πολιτική δίωξη: «Προσβλέπω στον αγώνα για την υπεράσπιση της νόμιμης συμπεριφοράς μου και την αποκάλυψη της κατάχρησης εξουσίας του Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Μπόλτον υπήρξε ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές του Τραμπ μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, ενώ το 2020 είχε δημοσιεύσει βιβλίο-φωτιά με τίτλο The Room Where It Happened, στο οποίο περιέγραφε λεπτομερώς σκηνές από τον Λευκό Οίκο. Η ακρόασή του αναμένεται να καθορίσει τους όρους αποφυλάκισής του και την ημερομηνία της πρώτης δίκης. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η υπόθεση Μπόλτον ενδέχεται να εξελιχθεί σε νέα πολιτική “μάχη” μεταξύ του Τραμπ και των πρώην συνεργατών του, σε μια περίοδο που ο πρώην πρόεδρος αντιμετωπίζει ήδη σειρά ποινικών ερευνών.
🚨 JUST NOW: John Bolton surrenders himself to authorities after being indicted on 18 COUNTS for mishandling classified information.— Proud Elephant 🇺🇸🦅 (@ProudElephantUS) October 17, 2025
