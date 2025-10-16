Διγλωσσία Τραμπ: Απειλεί τώρα να σκοτώσει μαχητές της Χαμάς για τη βία στη Γάζα

Για ακόμα μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει γνώμη σαν τα πουκάμισα που φοράει, μπερδεύοντας τους πάντες για τις προθέσεις του.

Μόλις προχθές, ο Τραμπ εμφανιζόταν να στηρίζει τη βία που φέρεται να ξέσπασε στη Γάζα, με τη Χαμάς να εκτελεί άτομα που κατηγορήθηκαν ως συνεργάτες του Ισραήλ. Οι εκτελέσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν ως επίδειξη δύναμης της Χαμάς και ανάκτηση ελέγχου στη Γάζα, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «σκότωσαν μερικές συμμορίες που ήταν πολύ επικίνδυνες. Τους εξολόθρευσαν και αυτό δεν με ένοιαξε και πολύ να σας πω την αλήθεια. Είναι εντάξει».

Σήμερα, ωστόσο, άλλαξε ρητορική και απείλησε πως θα σκοτώσει μέλη της Χαμάς εάν οι μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος συνεχίσουν τις εκτελέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. «Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν μέρος της συμφωνίας, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε και να τους σκοτώσουμε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.