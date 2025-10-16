Δεν του γλιτώνει κανείς - Ψάχνουν τρόπο να πάνε σε δίκη και τον Τζον Μπόλτον

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναμένεται ότι θα ζητήσει από Επιτροπή Ενόρκων να παραπέμψει σε δίκη τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζον Μπόλτον με την κατηγορία της κατοχής απόρρητων εγγράφων.
Πριν από δύο μήνες, πράκτορες του FBI βρήκαν έγγραφα που έφεραν την ένδειξη «εμπιστευτικά» στο γραφείο του Μπόλτον στην Ουάσινγκτον, ενώ, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία, στα έγγραφα αυτά γινόταν αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής.
Εάν η Επιτροπή Ενόρκων εγκρίνει την παραπομπή του Μπόλτον, θα είναι η τρίτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που θα ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος ενός επικριτή του Αμερικανού προέδρου. Είχαν προηγηθεί διώξεις κατά του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ και κατά της εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.
Ένας δικηγόρος του Μπόλτον αρνήθηκε προηγουμένως ότι ο πελάτης του διέπραξε οτιδήποτε επιλήψιμο.
Ο Μπόλτον ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ για μικρό χρονικό διάστημα κατά την πρώτη θητεία του, όμως, στη συνέχεια έγινε σφοδρός επικριτής του, ενώ προχώρησε και στην έκδοση βιβλίου αποκαλύπτοντας πολλά για την πρώτη θητεία.
