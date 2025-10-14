Ο «κακομαθημένος» πρόεδρος - Έγινε εξώφυλλο, αλλά δεν του αρέσει η φωτογραφία

«Αυτοί "εξαφάνισαν" τα μαλλιά μου, μετά πρόσθεσαν κάτι να επιπλέει πάνω από το κεφάλι μου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χάρηκε σήμερα που μονοπωλεί το πρωτοσέλιδο του περιοδικού Time, το οποίο χαιρετίζει «τον θρίαμβό του» μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκεια του γιατί η φωτογραφία που επιλέχτηκε «έχει εξαφανίσει τα μαλλιά του».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πρωτοσέλιδο του διάσημου αμερικανικού περιοδικού με μια φωτογραφία που εστιάζει στο πρόσωπό του σε γκρο πλαν και από χαμηλή γωνία λήψης, με ένα διακριτικό λευκό φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι του.

Ωστόσο καθόλου κολακευτική για τον δισεκατομμυριούχο, που νοιάζεται τόσο πολύ για τη δημόσια εικόνα του.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

«Το περιοδικό Time έγραψε ένα αρκετά καλό κείμενο για μένα, αλλά η φωτογραφία είναι ίσως η χειρότερη όλων των εποχών», κατήγγειλε ο πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Αυτοί 'εξαφάνισαν' τα μαλλιά μου, μετά πρόσθεσαν κάτι να επιπλέει πάνω από το κεφάλι μου που έμοιαζε με πλωτό στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό, Πράγματι παράξενο!», προσθέτει αναφερόμενος στα μαλλιά του που φαίνονταν ημιδιαφανή στο φως του ήλιου.

«Ουδέποτε μου άρεσε να με φωτογραφίζουν από χαμηλές γωνίες, αλλά αυτή εδώ είναι πολύ κακή φωτογραφία και αξίζει να αποδοκιμαστεί».

Ο Τραμπ καταχειροκροτήθηκε χθες, Δευτέρα, από την Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, στη συνέχεια δέχθηκε πλήθος επαίνων κατά τη διάρκεια της διεθνούς συνόδου κορυφής για τη Γάζα στην Αίγυπτο, μετά τη σύναψη συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Πετύχαμε μαζί αυτό που όλος ο κόσμος θεωρούσε αδύνατο. Επιτέλους, έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», αναφώνησε στην Αίγυπτο, χωρίς να επικεντρωθεί στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, που προαναγγέλλεται δύσκολο.

Παρά το γεγονός ότι έχει εγκλωβιστεί στη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ τις τελευταίες δύο και πλέον εβδομάδες, και είναι στα μαχαίρια με την αντιπολίτευση, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος συγκέντρωσε σπάνιες φιλοφρονήσεις από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών, όπως από τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον που εκτιμά ότι «πρέπει να του (του Τραμπ σ.σ.) αναγνωριστεί η αξία» της συμφωνίας για τη Γάζα.