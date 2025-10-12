Νεκροί και τραυματίες σε πυροβολισμούς στη Νότια Καρολίνα

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, μετά τις πληροφορίες που συνέλεξε από τους επιζώντες

Νέα επίθεση με μαζικούς πυροβολισμούς συνέβη το Σάββατο στο Νησί Αγίας Ελένης στη Νότια Καρολινα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα το θάνατο τεσσάαρων ανθρώπων.

Το πολύνεκρο περιστατικό σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα (τοπική ώρα) Σαββάτου προς Κυριακή στο Willie's Bar and Grill στην πόλη Helena Island, περίπου δύο ώρες απόσταση από το Τσάρλεστον.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες διαπίστωσαν ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός ατόμων με τραύματα από όπλο.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, μετά τις πληροφορίες που συνέλεξε από τους επιζώντες.